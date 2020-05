Ouders mogen opnieuw het huwelijk van hun kinderen bijwonen Redactie

08 mei 2020

17u59

Bron: Belga 3 Vanaf maandag mogen de ouders opnieuw het burgerlijk of religieus huwelijk van hun kinderen bijwonen. Dat blijkt uit de publicatie van het nieuwe ministerieel besluit over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen woensdag.

Religieuze en burgerlijke huwelijken waren in tijden van corona nog steeds mogelijk, maar in zeer beperkte kring. Enkel het bruidspaar, de getuigen en de bedienaar van de eredienst of de ambtenaar van de burgerlijke stand mochten aanwezig zijn. Die regel zal vanaf maandag iets versoepeld zijn, nu ook de ouders erbij mogen zijn.