Ouders moeten tot 224 dagen wachten op verhoogde kinderbijslag HAA

17 juni 2020

15u59

Bron: Belga 0 De wachttijd voor een eerste verhoogde kinderbijslag voor wie een kind met een beperking heeft, is opgelopen tot 224 dagen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) op een vraag van Ann De Martelaer (Groen).

Gezinnen met één of meerdere kinderen met een beperking hebben voor kinderen jonger dan 21 jaar recht op een extra zorgtoeslag binnen het Groeipakket. Op het einde van deze maand komt die bevoegdheid helemaal in Vlaamse handen. Uit de cijfers blijkt dat de wachttijd voor een medische vaststelling is opgelopen van 123 dagen in oktober 2019, naar 177 dagen in het begin van 2020 tot 224 dagen in april dit jaar.

"Vandaag wachten gezinnen dubbel zo lang op hun toeslag dan wanneer die federaal uitbetaald werd", zegt De Martelaer. "Die toeslag doet er toe. Ouders van kinderen met een beperking hebben meer kosten. Zij moeten voorop staan, dat is nu niet het geval. Daarnaast zijn ze niet te spreken over de bereikbaarheid van de diensten en de klantonvriendelijkheid."

"Het Agentschap Opgroeien streeft ernaar om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden", zegt Beke in zijn antwoord. "Om die reden worden processen voortdurend bijgestuurd. Binnen dat kader ontwikkelde Opgroeien recent een richtlijnenkader voor de externe partners rond de samenstelling van een dossier zorgtoeslagevaluatie. Opgroeien zal dit op korte termijn communiceren via de website www.zorgtoeslagen.be.”