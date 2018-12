Ouders mishandelen kinderen met bezemsteel en overgieten hen met koud water in vrieskou: “Als wij stout zijn dan moeten wij gestraft worden” SPS

06 december 2018

10u04

Bron: Belga 82 De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een moeder en vader schuldig bevonden aan het regelmatig afranselen met een bezemsteel van hun kinderen. Ze sloten hen ook buiten in de vrieskou en overgoten hen dan met een emmer koud water. Eén van de kinderen vertelde dit aan een vriendinnetje en zo kwamen de feiten aan het licht.

De ouders stonden terecht voor het breken van de arm van hun dochter, het slaan van minstens zeven kinderen en onterende behandeling van drie van hen. De rechtbank veroordeelde de ouders tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. Ze moeten begeleiding volgen en daarnaast werd hen ook een contactverbod met de kinderen opgelegd.

Gebrul

Het koppel woonde begin dit jaar met zijn tien kinderen in Heist-op-den-Berg, toen een dochter aan een vriendinnetje en haar moeder vertelde hoe ze aan haar verwondingen kwam. Toen bleek dat beide ouders hun kinderen regelmatig straften door hen te slaan met een houten bezemsteel. Bij het bewuste meisje was al eens een arm gebroken door de slagen. Zij en haar broers moesten ook soms in de vrieskou buiten staan of werden overgoten met een emmer koud water.

De kinderen werden verhoord en gaven allemaal toe dat ze regelmatig slachtoffer waren van geweld, maar vonden dat normaal. “Als wij stout zijn dan moeten wij gestraft worden", klonk het tijdens de verhoren. Uit buurtonderzoek bleek dat er regelmatig lawaai en gebrul uit het huis van de familie kwam. De buren zagen de ouders soms zwaaien met een stok.

Vertekend beeld

De kinderen werden inmiddels geplaatst en kampen allemaal met problemen: sommigen hebben autisme, ADHD en/of gedrags- en emotiestoornissen. Zij stellen het momenteel goed, maar hebben wel een vertekend beeld over wat kan en wat niet. Zij blijven loyaal aan hun ouders en vinden de fysieke straffen normaal.

Om de twee weken verblijven ze per vijf een zaterdag bij hun ouders, die inmiddels in Beringen wonen. De advocaten van de ouders vroegen een autonome probatiestraf of een straf met uitstel. "Zij zien hun kinderen doodgraag, maar wisten pedagogisch niet hoe ze het moesten aanpakken", zei meester Pieter De Wit die de vader bijstaat. "Zij moeten psychologische begeleiding krijgen en leren hoe ze hun kinderen moeten opvoeden." De rechtbank volgde die stelling en veroordeelde beiden tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. Ze moeten ook beiden een begeleiding volgen om hun opvoedkundige vaardigheden aan te scherpen. Daarnaast werd een contactverbod opgelegd: de ouders mogen hun minderjarige kinderen alleen zien wanneer de jeugdrechter hen daar toestemming voor geeft.