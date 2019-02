Ouders Mawda mogen in België blijven Stéphanie Romans

16 februari 2019

05u00 7 Negen maanden nadat Mawda Shawri (2) werd doodgeschoten door de politie, krijgen haar ouders een humanitaire verblijfsvergunning. Minister Maggie De Block vindt dat het Iraaks-Koerdisch gezin daar recht op heeft.

De papieren van vader Ali (25), moeder Amir (24) en hun zoontje Mohamad (4) zijn een jaar geldig. Daarna kan minister voor Asiel en Migratie De Block (Open Vld) beslissen of ze hun verblijfsvergunning verlengt. "Zo'n humanitaire regularisatie ken ik enkel toe in zeer specifieke gevallen", zegt De Block. "Deze familie komt op alle vlakken in aanmerking. Je kind verliezen is het ergste wat een mens kan overkomen." Het meisje kwam om door een politiekogel, bij de achtervolging van een bestelwagen met transmigranten.

De Block maakt een einde aan een lange periode van onzekerheid voor het Iraaks-Koerdische gezin. Voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) had ruim een half jaar tijd om te beslissen of hij de ouders een verblijfsvergunning zou geven. De regering beloofde het gezin niet uit te wijzen zolang het onderzoek naar de dood van Mawda liep. Toch schoof Francken de formele beslissing telkens voor zich uit. Daardoor was het gezin illegaal in België.

De ouders reageren erg opgelucht. Nu ze papieren hebben, kunnen ze het onderzoek naar Mawda's dood volgen en een eventueel proces in de rechtbank bijwonen. Ze mogen ook werk zoeken. "Zo kunnen ze hun leven opnieuw wat vorm geven na de dood van hun dochter", zegt De Block.