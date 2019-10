Ouders Marieke Vervoort: “Ze plande haar eigen begrafenis” kv

27 oktober 2019

06u01 0 De ouders van gewezen topsportster Marieke Vervoort, die dinsdagavond overleed, kregen van hun dochter duidelijke instructies voor haar begrafenis. Dat vertellen ze in de Telefacts Special over Marieke, straks om 13.45 uur op VTM.

Het liefst van al had hun dochter haar eigen begrafenis nog meegemaakt, vertelt haar vader Jos. Niet alleen om te kijken wie er aanwezig is en hoe het verloopt, maar ook “dat we wel degelijk uitvoeren wat zij ons opgelegd heeft. Wij doen niet wat we willen. Ze heeft alles op papier staan en zo zal het gebeuren”, zegt hij.

Jos en zijn vrouw Odette waren bij hun dochter Marieke tijdens haar laatste momenten. “Ik vind het goed dat euthanasie bestaat”, merkt Odette op.