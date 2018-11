Ouders Maithili (13) verkopen huis drie maanden na haar overlijden: “De blijvende leegte woog emotioneel te zwaar” Mathias Mariën

01 november 2018

19u01

Net vandaag, op Allerheiligen, is het exact drie maanden geleden dat Sam Vanhille en Stefanie Rotsaert uit Brugge afscheid moesten nemen van hun dochter Maithili (13). Nog steeds blijven ze achter met heel wat vragen. "Waarom moest net zíj ziek worden? Het blijft zó oneerlijk", getuigt het koppel. Ondertussen verkochten ze hun huis en plannen ze een definitieve verhuis naar Spanje. "Emotioneel was het te zwaar om in het huis te blijven wonen waar Thili aan hielp bouwen."

1 augustus 2018 staat voor altijd in het geheugen van Sam Vanhille en Stefanie Rotsaert gegrift. Die dag verloren ze niet alleen hun dochter, ze raakten vooral een belangrijk deel van hun leven kwijt. Dertien jaar lang was Maithili het zonnetje in huis. Ze maakte het gezin compleet, samen met zoon Moroni, zestien intussen. Datzelfde huis in Assebroek, bij Brugge, is sinds deze week verkocht. “Een moeilijke beslissing. Thili bouwde nog mee aan deze woning. Maar we kunnen niet anders”, getuigen Sam en Stefanie voor het eerst sinds het overlijden van hun dochter.

“De ruimtes zijn te groot, er blijft voor altijd een kamer leeg en dan al die herinneringen aan Maithili ... Mooie herinneringen, dat wel. Maar toch. Het blijft enorm moeilijk om het verlies een plaats te geven. Het huis verkopen was de beste manier om die blijvende leegte een plaats te proberen geven. Kort voor het overlijden hadden we dat ook nog met Maithili besproken.” Ondertussen vond het gezin een kleinere woning. Op 1 mei staat de verhuis gepland.