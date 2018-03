Ouders lossen kampeerprobleem aan Sint-Rita in Kontich op met simpel maar doeltreffend systeem David Acke

17 maart 2018

09u41 0 Het Sint-Ritacollege in Kontich is een typische kampeerschool. Een school waar ouders dagen op voorhand staan te wachten om hun kind in te kunnen schrijven. Tot dit jaar. Drie ouders hebben een simpel maar doeltreffend systeem ontwikkeld waardoor dit jaar niemand heeft moeten kamperen.

Bedenkers zijn Sophie Baeckelmans, Egon Godden en Alain Musing. Sinds afgelopen woensdag zes uur konden ouders zich aanmelden aan de schoolpoorten voor een soort van voorinschrijving. Zij kregen een volgnummer toegewezen dat later tijdens de eigenlijke inschrijving op school gevolgd zou worden. Het enige wat die ouders moesten doen, was zich twee maal per dag melden aan de school. Eens tussen zes uur en negen uur 's morgens en eens tussen 18 uur en 21 uur 's avond. Tussendoor was er permanentie voorzien in blokken van vier uur. "Twee ouders stonden dus permanent vier uur andere ouders op te wachten aan de school om ouders die nog niet vertrouwd waren met het systeem, dat volledig uit te leggen. In het begin merkten we een zeker wantrouwen, maar eens de mensen zagen hoe transparant het in elkaar zat, waren ze er al snel voor gewonnen", vertelt Sophie. Ook de schooldirectie kon zich vinden in het idee en meldde op hun website dat de volgnummers erkend worden. "Dat zorgde voor heel wat vertrouwen," aldus Egon.

Grote solidariteit

"We zijn enorm verschoten van de solidariteit die groeide tussen mensen die elkaar eigenlijk niet kennen. De mensen die permanentie deden werden rotverwend. 's Morgens werden er koffiekoeken gebracht, er werd sushi geleverd, er werden verse maaltijden gebracht en er was voldoende drank. Als we toch iets ontbraken, vroegen we hulp in onze WhatsApp-groep en binnen de vijf minuten werd er geholpen", vertelt Alain.

De school bekijkt nu of ze het systeem ook volgend jaar kunnen invoeren en waar nodig optimaliseren. "We zouden het systeem via de ouderavonden verder kunnen zetten. In de toekomst zouden deze mensen de inschrijving kunnen organiseren", aldus Sophie.

Papa Dimitry Bruyninckx kwam zijn dochter Elise inschrijven. Hij is heel tevreden over het verloop van de inschrijving. "Als je moet kiezen tussen komen kamperen of je twee keer per dag aanmelden dan is de keuze snel gemaakt. Ik vind dit een fantastisch systeem. Chapeau voor de bedenkers. Als dit systeem er niet was, dan was ik waarschijnlijk een van de kampeerders geweest."