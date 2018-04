Ouders kamperen aan schoolpoort Heilig Hart&College BKH

26 april 2018

Sinds vanochtend wachten ouders aan de schoolpoort van het Heilig Hart&College in Halle om hun kinderen in te schrijven voor het eerste jaar secundair. De inschrijvingen starten pas vrijdagavond om 17 uur. Omstreeks 8.30 uur stond de eerste moeder voor de schoolpoort en twee uur later waren er al meer dan zestig mensen ingeschreven op een lijst die de ouders zelf samenstelden. Het stadsbestuur pleit intussen bij de Vlaamse overheid voor extra middelen om de capaciteit in de Halse scholen uit te breiden. Donderdag begonnen ouders ook te kamperen aan het Sint-Victorinstituut in buurgemeente Beersel waar vrijdagochtend de inschrijvingen startten.