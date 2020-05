Ouders geruststellen is grootste uitdaging voor jeugdbeweging: "Zomerkampen misschien wel veiligste vrijetijdsbesteding deze zomer” KVE

23 mei 2020

13u54

Bron: VTM Nieuws 2 Er is grote opluchting bij de jeugdbewegingen nu ze deze zomer toch op kamp kunnen. Ze kunnen zich volop beginnen voor te bereiden want het gaat extra organisatie vragen door de strenge veiligheidsvoorschriften . “Maar het voornaamste zal het overtuigen van de ouders zijn dat het veilig is”, legt Wim Verschueren van Scouts en Gidsen Vlaanderen uit in de studio van VTM Nieuws.



Ondanks het feit dat er niet veel tijd meer is om de organisatie op punt te stellen, heeft Wim Verschueren er vertrouwen in. “We hebben meegewerkt aan de verschillende draaiboeken en we hebben ons intern al een stuk kunnen voorbereiden”, zegt hij. “We gaan die extra uitdaging zeker wel aankunnen. Onze vrijwilligers zijn er met heel veel enthousiasme aan begonnen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in.”

Grootste uitdaging

De grootste uitdaging zal volgens Verschueren zijn om het vertrouwen te winnen van ouders en lokale besturen dat het inderdaad veilig is. “En dat dit misschien wel de meest veilige vrijetijdsbesteding van de zomer zou kunnen zijn”, verklaart het hoofd van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Veel ongeruste telefoontjes van ouders hebben ze nog niet gekregen. “Maar je merkt toch wel nog een afwachtende houding bij de ouders. Ze vragen zich af of het allemaal gaat lukken en hygiënisch verlopen. De komende weken en dagen gaan we dus nog sterk moeten inzetten op het uitleggen van de maatregelen en de richtlijnen en dat we op die manier toch een veilig kamp kunnen organiseren.”

Ook grote kampen gaan door

Zelfs de grote kampen kunnen doorgaan, meent Verscheuren. “We hebben het gevoel dat de meeste terreinen voldoende groot zijn om de verschillende bubbels te kunnen opsplitsen. In gebouwen is de uitdaging misschien iets groter, maar we denken het ook daar te kunnen waarmaken.”

Beschikbaarheid kampterreinen

Nog een bijkomende grote uitdaging vormt het aantal kampterreinen dat beschikbaar is. “Sommige verre buitenlandse kampen worden vervangen door binnenlandse kampen. Dat zet uiteraard extra druk op de binnenlandse beschikbaarheid. En er zijn een aantal lokale besturen die nog twijfelen of ze kampen gaan toelaten”, zegt Verschueren. “We hopen dan ook dat iedereen gewoon de Veiligheidsraad volgt en erin gelooft dat de kampen veilig zijn zodat we erin slagen om (bijna) al onze kampen te laten doorgaan”, besluit Verschueren.

