Ouders gepest meisje eisen 3.000 euro van Heilig Hartcollege Halle KVDS

10 september 2018

18u07

Bron: Belga 0 De ouders van een meisje dat gepest zou zijn op het Heilig Hartcollege in Halle, hebben voor de Brusselse strafrechtbank een schadevergoeding gevraagd van 3.000 euro. Ze eisen dat de school veroordeeld zou worden voor belaging, omdat er niet of onvoldoende opgetreden zou zijn tegen leerlingen die hun dochter het leven zuur maakten. Het parket Halle-Vilvoorde ziet geen reden om het college te veroordelen. Ook de school zelf vraagt de vrijspraak.

De pesterijen zouden begonnen zijn toen het meisje, Y. V., in het vijfde leerjaar zat. Zo zouden gesprekken tussen medeleerlingen stilgevallen zijn als zij erbij kwam en zou het meisje geïntimideerd zijn als zij een taak afmaakte en haar klasgenoten niet. Het meisje veranderde van richting maar ook daar zou het gepest niet gestopt zijn, zodat ze uiteindelijk op doktersvoorschrift thuisbleef en alleen haar stage afwerkte. Intussen is ze van school veranderd.

Directie

Volgens de ouders werd de directie van het Heilig Hartcollege van in het begin ingelicht over de pesterijen, maar heeft ze die klachten nooit ernstig genomen. Het meisje zou alleen op weerbaarheidscursus gestuurd zijn terwijl de pestende leerlingen niet of nauwelijks werden aangepakt. Ook is er sprake van interne mails waarin personeelsleden van de school de situatie omschreven als "de soap Y. wordt de horror Y."





De ouders hebben daarom het Heilig Hartcollege gedagvaard en eisen een schadevergoeding van 3.000 euro. Het parket Halle-Vilvoorde vraagt evenwel de vrijspraak. "Was dit een zaak voor de jeugdrechtbank geweest, had ik een maatregel kunnen vorderen tegen de minderjarige pesters", zei de procureur. "In hoofde van de school is er echter geen sprake van belaging."

Het college zelf voerde aan dat er weinig bewijs was voor de beweerde pesterijen en dat er wel degelijk was opgetreden tegen de pesters.

Het vonnis valt op 8 oktober.