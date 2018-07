Ouders en broer overleden overvaller ontkennen bedreiging juwelier mvdb

10 juli 2018

17u21

De juwelier uit Oostakker die zaterdagmiddag een overvaller doodschoot, werd niet met de dood bedreigd door de ouders en de broer van slachtoffer Hasan L. (23). Dat zegt advocaat Nicholas De Mot, die optreedt voor die nabestaanden van de Gentenaar. De politie houdt intussen extra patrouilles aan de juwelenzaak.

De overval gebeurde zaterdag rond het middaguur bij juwelier Moens in de Bredestraat in Oostakker (Gent). Hasan L. en een voortvluchtige verdachte waren de zaak binnengestapt. Ze waren gewapend met een kalasjnikov en een pistool. Ze bedreigden en sloegen de juwelier (50), zijn zus en hun vader (88) en namen vervolgens juwelen mee.

Ze namen de vlucht met een bromfiets, waarop de juwelier hen achternaliep en drie keer schoot met een vuurwapen. Hasan L. werd dodelijk geraakt. De juwelier werd voorgeleid op verdenking van doodslag, maar de onderzoeksrechter liet hem man vrij onder voorwaarden.

Het verdere onderzoek moet uitmaken of er sprake kan zijn van wettige zelfverdediging door de juwelier, maar volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge schoot hij omdat hij hoorde dat ze op hem wilden schieten.

VTM Nieuws meldde gisteravond dat de juwelier doodsbedreigingen ontving van de familie van het slachtoffer, maar de ouders en de broer ontkennen dat ze er iets mee te maken hebben. "De familie is alleen bezig met het rouwproces en met de begrafenis", stelt hun advocaat De Mot. "Ze ontkennen met de meeste klem dat ze bedreigingen hebben geuit. Ze kunnen niet instaan voor wat derden doen, maar ze kunnen dat alles niet plaatsen."

Advocaat De Mot trad in het verleden al op voor Hasan L., die over een beperkt strafblad beschikte. "Hij werd, in tegenstelling tot wat gemeld werd, niet eerder veroordeeld voor gewapende overval. Hij werd schuldig bevonden aan weerspannigheid tegen de politie, maar hij kreeg daarvoor opschorting van straf. Hij werd wel veroordeeld voor een vermogensdelict zonder geweldpleging, in een totaal andere context", zegt De Mot.

"Ze zijn ook slachtoffer"

De tweede verdachte van de overval is nog niet gevat. "Mijn cliënten hebben geen flauw idee wie dat zou kunnen zijn", stelt de advocaat. "Ze zijn bereid volop mee te werken met het onderzoek. Ze respecteren ook het lopende onderzoek en hebben vertrouwen in het gerecht. Ze willen een onderzoek in alle sereniteit. Het lichaam werd zeer snel vrijgeven en ze zijn nu al in hun geboorteland (Marokko, red.) om afscheid te nemen. Ze willen geen voorbarig standpunt innemen. Ze zijn ook slachtoffer."

De politie zal extra patrouilles uitvoeren aan de juwelenzaak, zegt Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de juwelier. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen geeft geen commentaar op het onderzoek.