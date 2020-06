Ouders Dutroux-slachtoffer Julie Lejeune spelen laatste aandenken aan dochter kwijt bij inbraak HR

30 juni 2020

11u20

Bron: 7sur7, Sudpresse, RTL 368 Binnenland De ouders van Dutroux-slachtoffer Julie Lejeune hebben een oproep gelanceerd in de hoop de laatste aandenkens aan hun dochter terug te vinden. Tijdens een inbraak werd het doopjuweel van Julie gestolen en een medaillon met een foto. “Dit is alles wat we nog hadden van haar”, zegt papa Jean-Denis Lejeune.

Vrijdagavond werd in Jemeppe, in de buurt van Luik, ingebroken in het appartement van Louisa Albert, de mama van Julie. De dieven doorzochten onder meer de slaapkamer waar de vrouw de laatste aandenkens aan haar dochter bewaarde. “We waren donderdagavond op vakantie vetrokken”, vertelde Louisa aan kranten van Sudpresse. “Vrijdag hoorden we via een buurman van de inbraak.”

De familie keerde meteen terug naar huis en ontdekte al snel dat twee belangrijke objecten weg waren: een ketting waarin Julie’s naam en geboortedatum gegraveerd zijn (29 november 1987), en een medaillon met een foto van Julie ten tijde van haar verdwijning. “Ze hebben een grote sentimentele waarde voor mij”, vertelt de mama van Julie aan Sudpresse. “Ik hoopte ze na te laten aan mijn zoon en kleindochter.”

Oproep op Facebook

Papa Jean-Denis Lejeune lanceerde nadien een oproep in de hoop de gestolen spullen terug te vinden. “Als iemand informatie heeft... dit is alles wat ons nog rest van Julie. Alvast bedankt”, postte hij op Facebook.

Julie Lejeune werd op 24 juni 1995 ontvoerd in Grâce-Hollogne, samen met haar vriendinnetje Mélissa Russo. De meisjes van 8 jaar oud hadden net nog op een brug over de snelweg naar de auto’s staan zwaaien. Op 17 augustus 1996 werden hun lichamen teruggevonden in de tuin van Dutroux’ vrouw Michelle Martin. De meisjes leefden na hun ontvoering wellicht nog maandenlang in gevangenschap.

