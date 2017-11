Ouders doodgeschoten Kitty Van Nieuwenhuysen willen na tien jaar geen herdenking meer FT

Bron: Radio 2 1 Mozkito De ouders van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen leggen in Lot bloemen neer aan het monument voor hun overleden dochter. Dit jaar wordt de laatste keer. Elk jaar op 4 december herdenken Johan Van Nieuwenhuysen en zijn vrouw Nelly de moord op hun dochter Kitty, de politieagente die in 1997 koelbloedig werd neergeschoten. Dit jaar wordt de laatste keer, want het monument in Beersel noemen ze een "plek des doods". "Elke herdenking is voor ons een rotdag."

Kitty Van Nieuwenhuysen was 23 toen ze op 4 december 1997 koelbloedig werd neergeschoten door drie gangsters. De jonge vrouw was samen met haar mannelijke collega Peter Van Stalle opgeroepen voor een homejacking. In de Beerselsestraat in Lot gingen de twee op zoek naar de bestuurders van een achtergelaten wagen toen ze plots door drie mannen werden beschoten. Van Nieuwenhuysen zat op de passagiersstoel van de combi en werd dodelijk geraakt. Haar collega liep zware verwondingen op, onder meer aan de rechterhand en de rechterzij. Een kogel doorboorde zijn dunne darm.

Pas anderhalve maand later kon het trio opgepakt worden. In het voorjaar van 2011 werden ze veroordeeld tot 30 jaar cel. Een van de daders vroeg dit jaar nog zijn vervroegde vrijlating aan, omdat hij een derde van zijn straf heeft uitgezeten. De Brusselse strafuitvoeringsrechtbank ging daar niet op in. (lees door onder de foto)

Photo News Kitty Van Nieuwenhuysen was 23 toen ze werd doodgeschoten.

Melk en honing

Voor de ouders van Kitty, Johan en Nelly, brak een vreselijke periode aan. De dood van hun enige kind, het rouwen, de media-aandacht, het proces. In een interview met Radio 2 vertelde vader Van Nieuwenhuysen vandaag openhartig over het verleden. "Vroeger was ons leven er één van melk en honing. Toen we Kitty kwijt waren, wisten we: hier stopt het." De twee geven wel toe alles vrij snel weer op de rails te hebben gekregen, dankzij de steunen van vrienden en de vrienden van Kitty. "We wilden onszelf niet straffen omwille van wat er was gebeurd. Het is gebeurd, maar ons leven gaat ook verder."

De media-aandacht was vaak het zwaarst. "Om vijf uur 's ochtends zijn ze ons komen verwittigen dat Kitty er niet meer was. Een paar uur later stond er een cameraploeg voor de deur. We konden op een bepaald moment niet meer buiten komen, zonder op een journalist te stoten. Dat word je beu."

We konden op een bepaald moment niet meer buiten komen, zonder op een journalist te stoten. Dat word je echt beu Johan Van Nieuwenhuysen aan Radio 2

Nooit meer

Ook de herdenking, elk jaar georganiseerd door de gemeente Beersel, willen de twee niet langer. Ondanks het feit dat ze het gemeentebestuur erg dankbaar zijn, hebben ze toch gevraagd vanaf volgend jaar geen herdenkingsmoment meer te organiseren. "Het is voor ons erg zwaar. Na tien jaar is het goed geweest. "Dat monument is voor ons een plaats des doods. Daar zijn we onze dochter verloren. Elke herdenking is voor ons een rotdag." Johan en zijn vrouw zijn zelfs niet van plan om ooit nog langs het monument te rijden.