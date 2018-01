Ouders die kind (6) uren in de kou op balkon zetten zien straf verdubbeld in beroep Tien jaar cel voor foltering en onmenselijke behandeling van jongetje HA

19 januari 2018

10u47

Bron: Belga 0 Het hof van beroep in Brussel heeft een koppel veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf voor foltering, onmenselijke behandeling en onthouding van voedsel van hun kind. In eerste aanleg was de moeder veroordeeld tot 6 jaar cel, de stiefvader had vijf jaar gekregen, waarvan de helft met uitstel.

Op 26 december 2016 hadden ze hun toen 6-jarige zoon vijftien uur lang in de kou op het balkon laten staan. De twee hadden zelf de hulpdiensten verwittigd met de melding dat de jongen een val had gemaakt. Maar bij hun aankomst in de flat waar het koppel woonde, in de Verbondstraat in Sint-Joost-ten-Node, stelden de ambulanciers vast dat het jongetje bewusteloos en onderkoeld was. Het was hen meteen duidelijk dat het kind ondervoed was en tekenen van mishandeling vertoonde. Hetzelfde gold voor zijn tweelingzusje.

Pannenkoek

Op de dag van de feiten had de stiefvader het jongetje in de keuken betrapt toen het een pannenkoek wilde eten. Het kind werd 's ochtends omstreeks 5 uur in de kou op het balkon gezet en moest daar blijven tot 20 uur 's avonds.

Het hof hield voor zijn uitspraak rekening met de perverse en manipulatieve persoonlijkheid van de moeder, en de zware ernst van de feiten, waarbij het leven van de kinderen in gevaar werd gebracht.

IJskoude douche

De 21-jarige man en 31-jarige vrouw leerden elkaar via het internet kennen. Ze maakten beiden deel uit van een strenge katholieke groepering, en gaven toe hun kinderen wel vaker te straffen door hen onder een ijskoude douche te zetten, op te sluiten op het balkon of geen voedsel te geven.

De moeder zit sinds de feiten in voorhechtenis. Voor de stiefvader werd geen onmiddellijke aanhouding gevraagd.