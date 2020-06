Ouderenzorg “onvoldoende voorbereid” op nieuwe coronagolf: 1 op 4 woonzorgcentra heeft nog steeds tekort aan beschermingsmiddelen AW

12 juni 2020

18u30

Bron: Belga 0 We hebben te weinig geïnvesteerd in de ouderenzorg en we zijn onvoldoende voorbereid op een nieuwe coronagolf. Dat is de conclusie van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen (BEFEZO) na een bevraging eind mei bij iets meer dan 1.000 zorgkundigen.

"De situatie in de woonzorgcentra komt bijna dagelijks in het nieuws. Maar weinigen weten echt hoe het er daadwerkelijk is aan toe gegaan. De analyse is duidelijk: we hebben te weinig geïnvesteerd in de ouderenzorg", zo klinkt het. "We hebben in deze crisis heel wat initiatief genomen maar de pijnpunten zijn nog steeds aanwezig. We zijn onvoldoende voorbereid op een nieuwe golf", zegt BEFEZO, die vreest dat de zorgkundigen dit niet meer kunnen dragen.



De organisatie stelde 53 vragen aan de zorgkundigen, onder meer in 327 woonzorgcentra. Daaruit blijkt onder meer dat een op de vier (26 procent) nog steeds een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen heeft, dat 21 procent nog steeds meerdere dagen hetzelfde masker draagt terwijl de richtlijnen hieromtrent duidelijk zijn, dat 28 procent aangeeft dat ze nog stoffen maskers moeten gebruiken. Voorts geeft 40 procent aan dat men niet voorbereid is op een nieuwe uitbraak en heeft 77 procent schrik voor een nieuwe uitbraak.



Nog uit de bevraging blijkt dat 77 procent aangeeft nood te hebben aan een opleiding, dat de helft van de zorgkundigen verder dient te werken met milde symptomen en dat 93 procent vindt dat het beroep onvoldoende wordt gewaardeerd vanuit de overheid.

Ouderensector in de steek gelaten

"Er werd decennialang niet geïnvesteerd in ons beroep en in onze opleiding. Ons beroep werd vanuit alle hoeken aangevallen, onze deskundigheid in vraag gesteld", stelt BEFEZO. "We hebben gesmeekt om meer te investeren in de kwaliteit van zorg, preventie en in de kwaliteit van onze opleiding. Er werd inderdaad sterk geïnvesteerd in extra capaciteit, in nieuwbouw maar onvoldoende in de kwaliteit van zorgverlening bij onze mensen. We hebben heel wat voorstellen gelanceerd, ook voorstellen zonder enige budgettaire impact. We werden onvoldoende gehoord of er werd te weinig mee gedaan. De gevolgen hiervan zijn op vandaag heel pijnlijk duidelijk geworden. We hebben de ouderensector in de steek gelaten en deze analyse maken wij niet alleen."

"We vrezen dat, zoals het nu loopt met de huidige analyses, we gewoon verder zullen blijven doen zoals in het verleden", luidt het nog.