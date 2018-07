Oudere in crisissituatie niet meer onnodig naar zieken- of rusthuis lva

28 juli 2018

05u13

Bron: Belga 2 Vanaf 2020 komt er een nieuwe vorm van ouderenzorg. Naast de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf, komt er ook een gespecialiseerde vorm van korte opname voor ouderen in crisissituaties. Tijdens de opvang maakt een team een plan op dat de zorg thuis verder moet regelen. Dat schrijft Het Belang van Limburg zaterdag.

Instellingen kunnen zich voor het einde van het jaar inschrijven voor deze nieuwe vorm van zorg. Ze krijgen ook 50 euro extra per dag per persoon die ze in dit zogenaamd oriënterend kortverblijf opvangen. Dit systeem met intensieve zorg komt er naast het gewone kortverblijf, dat vooraf wordt gepland en dat vaak gebruikt wordt om mantelzorgers even rust of vakantie te gunnen.

"De nieuwe vorm is bedoeld om crisissituaties op te vangen en om te voorkomen dat mensen onnodig naar een ziekenhuis of een woonzorgcentrum worden gestuurd", zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). In de periode dat ze worden opgevangen maken onder meer huisarts, thuisverpleegkundige, kinesist en maatschappelijk werkers een plan op om de zorg thuis te organiseren.