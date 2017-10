Ouderavond op Gentse school mondt uit in knokpartij: vier leerkrachten gewond naar ziekenhuis Jeffrey Dujardin hr

17u01

Bron: Eigen berichtgeving 207 Google Maps De VIP-school in Gent. Een ouderavond in de VIP-school op de Martelaarslaan in Gent is donderdagavond uitgemond in een stevige knokpartij. Vier leerkrachten belandden daarbij in het ziekenhuis. De aanleiding was de diefstal van de gsm van een klastitularis tijdens een gesprek met een geschorste leerling, zijn broer en een vriend.

"Een minderjarige die geschorst was, kwam samen met zijn broer en een derde persoon naar de school", zegt parketwoordvoerster Caroline Jonckers. "Tijdens het gesprek van de twee broers met de klastitularis zou de derde persoon de gsm van de leraar weggenomen hebben. Hierop ontstond een discussie, die uitmondde in een vechtpartij tussen de twee broers, hun kompaan en enkele leraars."



Opgesloten

De tol is zwaar. Vier leerkrachten waren gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Drie van hen zijn enkele dagen werkonbekwaam. De minderjarige is in de loop van vrijdag voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. De meerderjarige broer, een 20-jarige man uit Laarne, werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent en hij werd aangehouden. De derde man kon nog niet geïdentificeerd worden.