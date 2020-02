Ouder verloren? Dat is dan minder kindergeld IB

Bron: Belga 9 Door een kronkel in de regels voor het Groeipakket kunnen kinderen die vorig jaar één of beide ouders verloren tot een paar honderd euro per maand minder ontvangen. Dat berichten de kranten van Mediahuis vandaag.

Het Groeipakket, de nieuwe Vlaamse kinderbijslag, is ingegaan op 1 januari 2019 en is dus geen beslissing van de regering-Jambon. Het was de toenmalige minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), die mee zijn schouders zette ­onder de hervorming van de kinderbijslag. De Vlaamse regering beloofde toen dat geen enkel gezin met kinderen geboren vóór 2019 minder zou krijgen na de omschakeling.

Maar voor kinderen die vóór 1 januari 2019 werden geboren en na die datum een ouder verloren, blijkt dat niet te kloppen. Vorig jaar waren 2.772 kinderen in dat geval, blijkt uit nieuwe cijfers. "Die zogenaamde wezen of halfwezen verloren niet alleen een van hun ouders, maar ook de kinderbijslag die ze voordien kregen", zegt Vlaams Parlementslid Ann De Martelaer (Groen).

Honderden euro's per maand

Ze berekende dat het al snel gaat om een verschil van enkele honderden euro's per maand en dient daarom een voorstel van resolutie in om die situatie recht te trekken. "Binnen het Groeipakket wordt de geboortedatum van het kind als leidraad gebruikt voor de toekenning van de rechten, behalve bij kinderen die één of beide ouders verliezen. Daar wordt plots gekeken naar de sterfdatum van de ouder(s). Dat is niet logisch."

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) houdt vast aan de principes van het nieuwe Groeipakket, maar staat wel open voor een evaluatie. "Het kan nuttig zijn om te kijken of bijvoorbeeld de sociale toeslagen meer en sneller kunnen worden toegekend aan weeskinderen. In deze situaties is voldoende financiële ondersteuning belangrijk", klinkt het.

