Ouder die jarenlang basisschool stalkt moet 9 maanden naar gevangenis HR

26 juni 2018

13u09

Bron: Belga 2 Een 54-jarige man uit Dilbeek is dinsdag veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 9 maanden omdat hij al jaren de basisschool de Vlinder en haar directrice stalkt.

De man stuurde sinds 2011 al talloze mails en brieven naar de school, de directrice en allerlei instanties rond de school. Hij werd daarvoor in 2016 al veroordeeld, maar ging tegen die veroordeling in beroep. De problemen begonnen in september 2011 toen het oudste kind van de man zelf naar de basisschool ging. Bijna vanaf de eerste schooldag toonde de vijftiger zich uitermate kritisch over ontelbare aspecten van de school. Zo vond hij de helling naar een toegangspoort te steil en eiste hij dat alle kinderen hun nagels kort zouden knippen nadat een kind gekrabd was bij een vechtpartij. Het leverde de man eind 2016 een eerste veroordeling op maar die ging daartegen in beroep. Dat dossier wordt door het Brusselse hof van beroep pas in mei 2019 behandeld.

"Terechte opmerkingen"

Intussen stond de man opnieuw terecht voor een nieuwe reeks brieven en mails, zowel naar het secretariaat en de directrice van de school als naar het ministerie van onderwijs, het kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse ombudsdienst, het parket Halle-Vilvoorde en het parket-generaal. In die brieven, waarin hij volgens het parket steevast een agressieve en denigrerende toon aansloeg, deed hij opnieuw zijn beklag over allerlei beslissingen van de school. Zo eiste hij dat de toestemming werd gevraagd van alle ouders wiens kinderen op de site van de school prijkten en kon hij zich niet vinden in de stemprocedures voor de schoolraad.

De man zelf vroeg resoluut de vrijspraak. Volgens zijn advocaat had hij enkel terechte opmerkingen overgemaakt. De rechtbank achtte de stalking echter bewezen en legde hem een celstraf van 9 maanden op.