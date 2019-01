Oud-speurder aangehouden in onderzoek naar Bende van Nijvel ttr Nathalie De Bisschop

23 januari 2019

13u05

Bron: VRT NWS, De Standaard, Belga, VTM Nieuws 2 In het onderzoek naar de Bende van Nijvel is een oud-speurder aangehouden. Het huidige onderzoeksteam verdenkt de man, Philippe V., ervan dat hij in 1986 het onderzoek naar de Bende manipuleerde. Dat schrijven De Standaard en VRT NWS vandaag.

De aanhouding kadert in de discussie over de wapenvondst van november 1986 in het kanaal in Ronquières. Philippe V. was in de jaren tachtig een tijdlang lid van de cel-Delta in Dendermonde die toen onder leiding van onderzoeksrechter Freddy Troch het onderzoek voerde naar de Bende van Nijvel.

Wapens

V. lag in november 1986 aan de basis van een belangrijke wapenvondst in het kanaal Brussel-Charlerloi in Ronquières. Een jaar eerder had een zoektocht in dezelfde zwaaikom niets opgeleverd. V. heeft altijd beweerd dat die zoekactie er is gekomen door klassiek politiewerk, maar in 2013 bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat die voorwerpen pas enkele dagen voor de vondst in november 1986 in het kanaal gedumpt konden zijn. Dat versterkte het vermoeden van de onderzoeksrechter en de speurdersploeg dat er manipulatie in het spel was.

“Iemand had die voorwerpen dus op een bepaald moment in zijn bezit, heeft die in zakken gestoken en in het water gegooid. Waarschijnlijk met de wetenschap dat die een paar dagen erachter zouden worden teruggevonden. Dat incident roept vragen op. Wij willen daar graag antwoorden op”, zei Eric Van der Sypt van het federaal parket aan VRT NWS.

Verhoor

De ex-speurder werd eerder al ondervraagd door het Comité P, dat de politie controleert, over de zoektocht naar wapens in Ronquières.

De advocaat van de oud-speurder, Walter Damen, laat weten dat zijn cliënt niet is aangehouden. “Hij is voorlopig enkel van zijn vrijheid beroofd”, klinkt het. Gisteren werd de oud-speurder uitgenodigd voor verhoor en op dit moment wordt hij nog steeds verhoord. De man kan maximum 48 uur van zijn vrijheid beroofd worden, nadien moet een onderzoeksrechter oordelen of hij wordt aangehouden of niet.