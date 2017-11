Oud-rijkswachter: "Ik moest de bewaking van Delhaize Aalst een half uur vroeger afblazen op dag van raid" DDC/KAV

06u03 0 Photo News De Bende van Nijvel richtte op tien oktober 1985 een bloedbad aan in de Delhaize van Aalst. De raid van de Bende van Nijvel op de Delhaize in Aalst was een inside job van de rijkswacht. Dat zou blijken uit een nieuwe verklaring van een oud-rijkswachter.

De man vertelt hoe hij op 9 november 1985 het bevel moest geven om de bewaking aan het warenhuis een halfuur voor sluitingstijd af te blazen. Tot zijn eigen grote verbazing, omdat dit erg ongebruikelijk was. "Maar de orders kwamen van hogerhand."

Enkele minuten nadat de R4 van de rijkswacht vertrokken was, arriveerde de Golf GTI van de Bende. Volgens onze bronnen heeft de oud-rijkswachter dat twee weken geleden verklaard aan de federale politie.

"Zeer belangrijke nieuwe wending"

Advocaat Jef Vermassen vertelde gisteren op VTM over "een zeer belangrijke nieuwe wending die van doorslaggevende aard kan zijn". De strafpleiter wil de inhoud van de verklaring niet bevestigen. Luiks procureur-generaal Christian De Valkeneer zegt dat hij nog niet op de hoogte is van de getuigenis, maar dat hij "zeer nieuwsgierig" is. (DDM/KAV)

