Oud-premier Eyskens: “CD&V kan in regering stappen zonder N-VA” mvdb

27 mei 2019

16u18

Bron: Belga 66 Oud-premier Mark Eyskens gelooft dat CD&V deel kan uitmaken van een regering zonder N-VA. "Alles hangt af van het programma", verklaarde Eyskens (86) vandaag voor aanvang van het partijbureau van CD&V. De stelling van N-VA-voorzitter Bart De Wever dat de tijd voor confederalisme is aangebroken, doet hij af als larie.

Daags na de verkiezingen likt CD&V zijn wonden. Het ziet er niet naar uit dat de positie van Wouter Beke als voorzitter meteen in het gedrang komt. Later dit jaar stonden immers sowieso nieuwe voorzittersverkiezingen geprogrammeerd. Bovendien verklaarde Beke zelf al dat men binnen de partij al heeft gevraagd dat hij op zijn stoel zou blijven zitten.

En op de steun van éminence grise Eyskens kan Beke alvast rekenen. De manier waarop Hilde Crevits als kopvrouw naar voren werd geschoven, vindt Eyskens een handige, inhoudelijk verantwoorde en tactische zet. Maar de uitslag van de verkiezingen stemt Eyskens treurig. Hij ziet een Europese tendens in de verrechtsing. "De keuze is niet tussen right en left, maar tussen right and wrong", luidde het. "Er is nood aan meer pedagogie en minder demagogie".

Er zal artificiële intelligentie voor nodig zijn Mark Eyskens over de federale regeringsvorming

Volgens Eyskens kan CD&V ondanks de zware nederlaag toch deelnemen aan het bestuur. "Omdat de boodschap toekomstgericht is en blijft". Maar om een federale regering te kunnen vormen, "zal er artificiële intelligentie nodig zijn", verwacht de voormalige premier.

“Einde van gematigd nationalisme”

En volgens Eyskens kan CD&V in een regering stappen zonder N-VA. "Grote politieke strubbelingen kunnen nare economische gevolgen hebben", verwijst hij naar het risico op een lange regeringsvorming. "Mocht N-VA in de oppositie komen, dan wordt de partij in de armen van Vlaams Belang gedreven en dan is dat het einde van het gematigd nationalisme". Hij gelooft ook dat De Wever zelf geen voorstander is van samenwerking met Vlaams Belang. "Hij is verstandig genoeg om te beseffen dat dat het einde van zijn eigen overtuiging zou betekenen. Maar misschien zitten er mensen in zijn partij die erop rekenen dat beiden samen goed zijn voor 45 procent".

Het confederalisme kan niet werken in België Mark Eyskens

Eyskens vindt het ook larie dat de verkiezingsuitslag het signaal is om over te gaan tot het confederalisme, zoals De Wever stelt. "In Duitsland heb je verschillende Länder waar links of rechts wordt gestemd. Dat is geen reden om het confederalisme in Duitsland in te voeren", redeneert Eyskens. “Het confederalisme kan niet werken in België. Dan heb je drie kleine deelstaten die functioneren als de Benelux".

