Oud-politieman getuigt: "Bewaking Delhaize enkele dagen voor overval Bende van Nijvel afgeblazen" Redactie

14u17

Bron: VTM Nieuws 1 Photo News Bij de laatste overval van de Bende van Nijvel vielen acht doden. Een voormalig lid van de gerechtelijke politie heeft vanmorgen een getuigenis afgelegd bij de politie over de Bende van Nijvel. Dat zegt VTM Nieuws. Volgens de ex-politieman werd de bewaking van de Delhaize in Aalst een paar dagen voor de laatste overval op 9 november 1985 afgeblazen.

De man bevestigt daarmee het verhaal van een ex-rijkswachter, die eerder verklaarde dat de bewaking door de toenmalige gerechtelijke politie en rijkswacht vroegtijdig werd stopgezet. Hij deed zijn verhaal ook anoniem in het VTM Nieuws vanmiddag. "Ik kan u bevestigen dat we enkele dagen voor de overval het bericht gekregen hebben dat de bewaking van de Delhaize werd stopgezet", klinkt het.

De officier van de gerechtelijke politie zat daardoor thuis op het moment van de bloedige aanval. Het geeft hem 32 jaar later nog steeds een wrang gevoel. "Er gaan verschillende gevoelens door je heen. Maar in elk geval de frustratie dat je daar niet bent, dat die bewaking stopgezet is. Dat je daar waarschijnlijk iets had kunnen doen. Ik was er dan misschien wel niet meer, maar het is zeer spijtig dat er daar niemand was."

"Intern getipt"

De rijkswacht en de gerechtelijke politie bewaakten na de bloedige overvallen van september al enkele weken de Delhaize in Aalst, vooral rond sluitingstijd. Dan sloeg de Bende van Nijvel meestal toe.

Van wie de opdracht kwam om die vroegtijdig stop te zetten, blijft ook voor de ex-officier onduidelijk. "Nu zeker ben ik overtuigd dat er een verband is tussen de stopzetting van de observatiebewaking en de feiten zelf. Ik denk dat dat geen toeval meer is. Ik vermoed dat de daders intern getipt zijn."