Oud-politieman blijft aangehouden voor corruptie in onderzoek tegen Assyrische maffiafamilie Y. bvb

22 februari 2019

10u45

Bron: Belga 0 De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van de gepensioneerde politieman die eerder deze week werd gearresteerd in het onderzoek naar de misdaadorganisatie rond de Assyrische familie Y. Voor twee andere verdachten werd een uitstel gevraagd.

Politieman I.G. werkte vrijwel zijn hele carrière in de zone City, waaronder ook wijk Stuivenberg valt waar veel van de familieleden Y. wonen. Hij was gewoon agent, geen inspecteur. De man deed zich zeker naar het einde van zijn carrière opmerken als fervent aanhanger van Vlaams Belang. I.G. is ruim een jaar geleden met pensioen gegaan.

Later meer.

