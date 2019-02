Oud-politieman blijft aangehouden voor corruptie in onderzoek tegen Assyrische maffiafamilie Y. BVB ADN

22 februari 2019

10u45

Bron: Belga 1 De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van de gepensioneerde politieman die eerder deze week werd gearresteerd in het onderzoek naar de misdaadorganisatie rond de Assyrische familie Y. Voor twee andere verdachten werd een uitstel gevraagd.

De vroegere politieman werd aangehouden voor deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie, passieve omkoping, schending van het beroepsgeheim en misbruik van vertrouwen. Zijn advocate Lesley Vermeulen wilde geen verdere commentaar kwijt over wat zijn rol zou zijn in het dossier. De kans is groot dat hij in beroep zal gaan tegen de beslissing van de raadkamer. In dat geval verschijnt hij binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling.

De politieman werd dinsdag gearresteerd tijdens een nieuwe reeks huiszoekingen in het onderzoek naar de criminele organisatie rond de Assyrische familie Y. Agent I.G. werkte vrijwel zijn hele carrière in de zone City, waaronder ook wijk Stuivenberg valt waar veel van de familieleden Y. wonen.



Het onderzoek naar de misdaadorganisatie ging in november 2017 van start. De misdaadorganisatie zou zich bezig hebben gehouden met drugssmokkel, witwaspraktijken, wapenhandel en corruptie. Ze probeerde ook invloed te verwerven bij onder meer de stadsdiensten, het bankwezen, de politiek, de kerk en de haven. Er werden intussen al een twintigtal verdachten in het dossier aangehouden. Eerder deze week werd een nog actieve politieman vrijgelaten na een procedurefout.