Oud-onderzoeksrechter over geknoei met bewijsmateriaal: "Hele Bende-dossier gemanipuleerd, maar niet door cel Delta" kg

31 oktober 2018

22u15

Bron: Belga 2 Freddy Troch, de voormalige Dendermondse onderzoeksrechter die aan het hoofd stond van de Delta-cel die de Bende van Nijvel onderzocht, stelt zich vragen bij de uitzending van het VTM-opsporingsprogramma ‘ Faroek’. In de uitzending zegt het federaal parket dat er geknoeid werd met bewijsmateriaal dat in het kanaal in Ronquières gevonden werd. “Heel dat dossier is gemanipuleerd, van in het begin, zowel bij ons als in Charleroi en Nijvel”, aldus Troch. Maar niet door de cel Delta, klinkt het.

Op 6 november 1986 werden er in het kanaal in Ronquières zakken ontdekt met bewijsmateriaal dat de feiten van de Bende van Nijvel aan elkaar linkt. De vondst werd gedaan door de Delta-cel. Er werd onder meer een kogelwerend vest, een pistool dat van een politieagent werd gestolen en munitie aangetroffen, net zoals eenzelfde munitieverpakking die men een jaar eerder had ontdekt. Maar een onderzoek van deze bewijsstukken in 2009 toonde aan dat de gevonden voorwerpen pas kort voor de vondst in het water waren gegooid. Het parket komt dan ook tot de conclusie dat er geknoeid is. “Iemand had die voorwerpen in zijn bezit, heeft ze in zakken gestoken en in het kanaal gegooid, met de wetenschap dat die zakken een paar dagen later zouden opgevist worden”, oppert het parket in ‘Faroek’.

Faroek sprak daarnaast de toenmalige assistent van één van de duikers Jef Goossens. Vlak voor de cel Delta zou arriveren, werd volgens hem al een eerste zak met mogelijk bewijsmateriaal bovengehaald. Die zak werd in beslag genomen door drie onbekende rijkswachters die aanwezig waren op de scène. De opgeviste zak is echter nooit bij de speurders beland en het is nog steeds niet duidelijk wie de mannen waren.

“Op drie dagen alles bovengehaald”

“Waar zit de manipulatie van de Delta-cel?”, vraagt Freddy Troch zich nu af. “We horen al vijf jaar dat verhaal. Dat is oude wijn in nieuwe zakken. Het is echter heel simpel. In 1985, na de feiten van Aalst, zagen getuigen dat er zaken in de zwaaikom van Ronquières geworpen werden. Die pv’s hebben we nooit gekregen, maar in 1986 komen ze wel in ons bezit. Uit die pv’s kon ik afleiden dat er tijdens het eerdere onderzoek in 1985 niet goed gezocht werd. Zo staat er op papier dat men niet langer dan twee uur heeft gezocht en kon ik afleiden dat men eigenlijk niet veel in het water heeft gezocht, maar vooral met een bootje de zwaaikom heeft afgevaren. Wij hebben beroep gedaan op professionele duikers van de genie van Burcht. Na vier uur zoeken haalden zij de eerste zak boven en op drie dagen haalden we alles boven wat er gedumpt was.”

Of alles er nu van in het begin in lag of later zaken werden bijgeworpen is ons probleem niet. Wij hebben ons werk gedaan.

“Uit het bovengehaalde bleek wat we al wisten, namelijk de verbanden tussen al die feiten. Als men zegt dat men ons gemanipuleerd heeft, waarom? De vondst bracht ons toen niets nieuws bij. Men mag nu content zijn dat ik die opdracht gegeven heb, want dankzij ons hebben ze een DNA-spoor (op de kraag van het kogelvrije vest, nvdr.) waarmee ze verder kunnen werken. Wij hebben eruit gehaald wat er toen in november 1986 in lag, zo simpel is het. Of alles er nu van in het begin in lag of later zaken werden bij geworpen is ons probleem niet. Wij hebben ons werk gedaan. Eigenlijk hadden we beter ons werk niet gedaan, dan hadden we al die problemen van de laatste jaren kunnen vermijden.”

Duiken in het donker

Troch stelt zich ook vragen bij de getuigenis van de assistent-duiker. “De duiker zelf was een amateur die bij de brandweer was. De assistent zegt dat ze drie mannen ontmoet hebben, twee Franstaligenen en een Nederlandstalige (de drie onbekende rijkswachters, nvdr.), die vroegen om in het water te duiken. Als men toch wil dat de zakken gevonden worden, waarom dan nog een zak uit het water laten halen vlak voor wij komen?”



Daarnaast benadrukt Troch dat het onwaarschijnlijk is dat de duikers voor de aankomst van de Delta-cel al een eerste duik achter de rug hadden. “Onze mensen en de genie waren er om acht uur ‘s morgens: zijn de duiker en zijn assistent dan om zeven uur ‘s morgens in de donker gaan zoeken? Wat een risico, want wij konden ieder moment aankomen. In wiens opdracht zijn zij gaan zoeken? Werden zij daarvoor betaald? Waarom werd aan Delta en de genie van Burcht niets gezegd wanneer ze kort nadien ter plaatse kwamen?”



“Hetzelfde met betrekking tot de tijdsperiode dat zij in 1985 hebben gezocht in Ronquières. In de processen-verbaal van 1985 is sprake van twee uren en er werd ons in 1986 bevestigd dat er toen veel te oppervlakkig werd gezocht. In 2012 blijkt plotseling dat men vier dagen heeft gezocht en in het programma ‘Faroek’ heeft men het over anderhalve dag. Wij hebben gewerkt op basis van de initiële processen-verbaal van 1985.”

“Vol manipulaties”

De speurders stelden eerst dat de stukken gevonden door de cel Delta volgens een expertenrapport van het NICC (Nationaal instituut voor Criminalistiek en Criminologie) “niet langer dan één à twee maanden in het water gelegen hebben bij de ontdekking”, maar nu spreekt het federaal parket van een veel kortere periode. “Op basis van wetenschappelijk onderzoek kunnen we zelfs stellen dat die zakken niet langer dan 24 of 48 uur in het water hebben gelegen, tot ze in november 1986 werden bovengehaald”, zei woordvoerder Van Der Sypt in het VTM-programma.

“Vreemd, want de babykoffer van Aalst (een geldkoffer afkomstig uit de Delhaize, nvdr.) zat vol corrosie, dat kan toch niet op 24 uur”, reageert Troch. “Wij hebben ook heel wat voorwerpen uit het slijk gegraven en bepaalde foto’s van wapens spreken boekdelen. Als men er achteraf nog voorwerpen heeft gedumpt, tot zelfs ongeveer 24 à 48 uur voor onze zoektocht, dan is dat zo. We hebben er alles uitgehaald wat er in lag. Dat kan ons toch niet verweten worden.”

Nu doet men oproepingen voor getuigen van feiten van 35 jaar geleden? Veel succes! Welke correcte verklaringen ga je nu nog krijgen?

“Heel dat dossier zit vol manipulaties of pogingen daartoe en dit van in het begin, zowel bij ons als in Charleroi en Nijvel. In 1990 is het dossier op een onwettige manier naar Charleroi vertrokken. Nu doet men een oproep naar getuigen van feiten van 35 jaar geleden? Veel succes! Welke correcte verklaringen van getuigen ga je nu nog krijgen?”

Parket: “Weten niet door wie gemanipuleerd is”

Het federaal parket bevestigt dat het sterke aanwijzingen heeft dat het onderzoek naar de Bende van Nijvel gemanipuleerd is, maar laat de betrokkenheid van de vroegere cel Delta geleid door onderzoeksrechter Troch in het midden. “Het grote probleem in dit dossier is dat er heel veel verondersteld wordt, op basis van verhalen, geruchten en complottheorieën,” zegt Van der Sypt. “We weten niet door wie het onderzoek gemanipuleerd is, en we willen weten door wie. Als dat zou geweest zijn door Delta of iemand anders, daar hebben we geen antwoord op en daar spreken we ons niet over uit.”

Na de uitzending van ‘Faroek’ heeft de politie al een vijftigtal nieuwe tips gekregen, meldt VTM NIEUWS. Het federaal parket geeft nog geen details over de resultaten van het opsporingsbericht. “Het is nog veel te vroeg om daarover iets te zeggen. We gaan daar niet veel over communiceren”, besluit Van De Sypt.