Oud-minister Louis Tobback: "Moest ik me in de situatie van Jambon bevinden, zou ik ontslag nemen"

27 augustus 2020

14u34 14 "Als ik in de plaats van Jambon was, zou ik ontslag nemen." Dat stelt Louis Tobback aan persagentschap Belga in een reactie op de tegenstrijdige verklaringen van de Vlaamse minister-president over de dood van de Slovaak Jozef Chovanec in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Tobback (sp.a) nam in 1998 ontslag als minister van Binnenlandse Zaken toen asielzoekster Semira Adamu bij een uitwijzing met een kussen verstikt werd door agenten.

"Ontslag nemen zal een persoonlijke beslissing moeten zijn van Jambon, want ik ben er zeker van dat de meerderheid in het Vlaams parlement dit niet zal stemmen en ook dat N-VA-voorzitter Bart De Wever hem dit niet zal vragen. Daarvoor klampt men zich tegenwoordig te veel vast aan zijn postjes", zegt Tobback (82).

“Jambon zal echter bij zichzelf moeten nagaan of hij nog voldoende geloofwaardigheid heeft om aan te blijven. Ik geloof van niet en zou na die tegenstrijdige verklaringen maken dat ik weg ben, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn partij en meer algemeen voor de geloofwaardigheid van ons politiek systeem", klinkt het.

Ik ben er zeker van dat hij weer op zoek is naar een verbindingsofficier op wie hij de schuld kan afschuiven Louis Tobback over Jan Jambon

Tobback vermoedt dat Jambon, die ten tijde van het gebeuren in Charleroi minister van Binnenlandse Zaken was, geen ontslag zal nemen. “Ik ben er zeker van dat hij weer op zoek is naar een verbindingsofficier op wie hij de schuld kan afschuiven. Ook bij de aanslagen in Zaventem heeft hij dat gedaan, iets waarvoor hij zich later uitgebreid moest excuseren.”

Ongeloofwaardig

Dat Jambon niet op de hoogte was van de ernst van de situatie, vindt Tobback ongeloofwaardig. "Als de ambassadeur van een EU-lidstaat komt vragen om ontvangen te worden en uitleg te krijgen over zo'n heikele kwestie, waarin een landgenoot van hem is omgekomen in een politiecel, dan is het toch de minister zelf die hem ontvangt."

De oud-burgemeester van Leuven zit op dit ogenblik nog met enorm veel vragen over dit dossier en hij kijkt daarom met belangstelling uit naar de Kamercommissie van volgende week over de kwestie, zegt hij. "In dergelijke gevallen stuurt het parket toch steeds een nota aan Binnenlandse Zaken. Ook de top van de federale politie, waaronder de luchthavenpolitie ressorteert, moet onder meer via het persoverzicht toch goed geweten hebben wat er aan de hand was. Omdat de Slovaakse regering indertijd zwaar tilde aan dit gebeuren, moet ook Buitenlandse Zaken van alles op de hoogte geweest zijn en is deze kwestie normaliter ook ter sprake gebracht in het kernkabinet", aldus nog Tobback.

