Oud-minister Jacky Buchmann (86) overleden Kristof De Cnodder

24 mei 2018

15u01

Voormalig federaal en Vlaams minister Jacky Buchmann is vannacht op 86-jarige leeftijd overleden. In zijn eigen gemeente Kapellen was Buchmann (Open Vld) in het verleden ook burgemeester en OCMW-voorzitter.

Buchmann – die bekend stond om zijn dienstbetoon – was in zijn topperiode een liberaal boegbeeld in het noorden van de provincie Antwerpen. In 1981 werd hij Minister van Huisvesting in de allereerste Vlaamse regering. Zes jaar later stapte de Kapellenaar met roots in de Elzas over naar het federale niveau. Zo werd hij in de regering Martens VII bevoegd voor middenstand.

Op zakelijk vlak bouwde Buchmann dan weer een succesvolle brillenfabriek uit. Verder was de volkse politicus lang organisator van de Jumping van Kapellen en voorzitter van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie. De jongste maanden geraakte hij op de sukkel met zijn gezondheid.