Oud-minister Guy Lutgen overleden SVM

26 juli 2020

17u43

Bron: Belga 2 Oud-minister en voormalig burgemeester van Bastenaken Guy Lutgen (cdH) is overleden op 84-jarige leeftijd. Dat bevestigt het schepencollege van Bastenaken.

Lutgen werd in 1964 verkozen in de gemeenteraad van Bastenaken (Luxemburg). Hij bekleedde jarenlang de functie van provincieraadslid en was ook burgemeester van de stad, van 1976 tot 2000. Daarnaast was hij ook senator en staatssecretaris voor Modernisering en Informatisering van de Openbare Diensten, van 1985 tot 1988. In de Waalse regering was hij achtereenvolgens minister van Landbouw, Milieu en Huisvesting en minister van Milieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw.

Het schepencollege van Bastenaken herinnert er ook aan dat Lutgen de architect was van de fusie met Wardin, Longvilly, Noville en Villers-La-Bonne-Eau. Als minister zal hij volgens cdH worden herinnerd omwille van het uniforme systeem van afvalverwerking dat hij introduceerde in Wallonië en de ontwikkeling van het platteland.

Guy Lutgen was de vader van Benoît, de huidige burgemeester van Bastenaken. Tussen 2011 en 2019 was die voorzitter van cdH.