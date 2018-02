Oud-Kamervoorzitter Flahaut (PS): "Arabisch moet gepromoot worden in scholen" FT

06 februari 2018

11u10

Bron: La Libre & Le Matin 593 Oud-Kamervoorzitter André Flahaut (PS) wil dat het Arabisch in Franstalige scholen in ons land gepromoot wordt. Dat zei hij tijdens een vergadering met verschillende politici en benadrukte hij vandaag nog eens op Twitter.

André Flahaut, voormalig minister van Defensie, gewezen Kamervoorzitter en nog altijd minister in de Franse Gemeenschap, deed de uitspraak vorige week vrijdag voor het eerst. Toen bracht Abdelkrim Benatiq een bezoek aan ons land. Hij is als Marokkaans minister bevoegd voor migratie en focust zich vooral op Marokkanen die in het buitenland verblijven. Op het menu volgens de Marokkaanse krant Le Matin: de zorgen die de Marokkaanse gemeenschap heeft en de samenwerking tussen ons land en Marokko. Ook minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) en burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) schoven mee aan tafel.

Flahaut liet zich tijdens het gesprek ontvallen dat het zijn wens is de Arabische taal meer te promoten in de Franstalige scholen in ons land. Daar voegde hij vandaag op Twitter nog aan toe dat dat "een kwestie van respect is en een extra stap om met elkaar samen te leven".

Spelling gaat achteruit

Die uitspraak schoot bij sommigen in het verkeerde keelgat. Zo uitte eerste schepen van Brussel, Alain Courtois (MR), kritiek: "Kinderen kunnen steeds slechter spellen, ze zijn de eerste taal van het land waar ze verblijven steeds minder machtig. Ik heb twijfels over de prioriteiten die André Flahaut hier stelt! Moeten we hem eraan herinneren dat Brussel zelfs te weinig inwoners telt die ook maar één taal die in de Europese Unie gesproken wordt, machtig zijn?" Een andere MR'er vindt het "een populistische verklaring, die gewoon hint op meer stemmen tijdens de komende verkiezingen".

Niet de eerste

Ook vorig jaar al ontstond er een geanimeerd gesprek over het nut van Arabisch in het onderwijs nadat Mohamed Ikoubaân - directeur van het Moussem Nomadisch Kunstencentrum - in een opiniestuk in De Standaard zei dat Arabisch onderwijzen een grote maatschappelijke relevantie zou hebben. “Het is vanzelfsprekend dat in een land een gemeenschappelijke taal of talen nodig zijn om met elkaar te kunnen communiceren en samenleven”, klonk het. “Niets belet ons om ook de talen van de nieuwkomers te waarderen en een plaats te geven.” Het Franstalige Koninklijk Atheneum in Sint-Lambrechts-Woluwe was in september 2015 de eerste school in ons land die Arabisch onderwees in het middelbaar onderwijs.

Ook het Gemeenschapsonderwijs (GO!) brak vorig jaar een lans door aan te halen dat ze werken aan een plan waarbij leerlingen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, die ook mogen gebruiken op de speelplaats en zelfs in de klas.

In de rand van het gesprek afgelopen vrijdag benadrukte minister Gatz ook nog eens hoe belangrijk cultuur is in de samenwerkingsrelaties met Marokko. "Cultuur is de beste manier om toenadering te vinden tussen de twee landen en de integratie van jongeren te bewerkstelligen."

Dans le cadre de mes échanges avec M. A. Benatiq @MCMREAM, j'ai souligné la nécessité de promouvoir rapidement l'enseignement de la langue #arabe dans les écoles de la #FWB. C'est une question de #respect et un pas de + vers le vivre-ensemble. @lematin_ma https://t.co/CWnypFXATj André Flahaut(@ andreflahaut) link

Qualité de l’orthographe en baisse constante, méconnaissance récurrente de la première langue du pays et j’en passe. J’émets des doutes quant aux priorités exposées par @andreflahaut! Faut-il aussi rappeler que #BXL manque cruellement d’actifs parlant les langues de l’UE? https://t.co/qAKMagNAiF Alain Courtois(@ AlainCourtois) link