Oud-collega's 'De Reus' zoeken samen steun

19u50

Bron: vtmnieuws.be - Belga

Een zestigtal oud-collega's van die Chris B, allemaal ex-rijkswachters, is vanmiddag samengekomen in Aalst. De meeste hebben het er moeilijk mee, dat ze jaren met de man hebben samengewerkt en nooit iets verdachts hebben gemerkt. Degenen die dat willen krijgen nu psychologische begeleiding.

De gepensioneerde rijkswachters kwamen samen in het stadhuis van Aalst. Ze wereten jaren samen met Christiaan B. of CB zoals hij hem noemen. Dat hij 'De Reus' van de Bende van Nijvel is, kunnen ze moeilijk vatten.

Daarom was er vandaag een psychologe aanwezig bij de bijeenkomst. Zelf voelen de rijkswachters zich ook slachtoffer, want de meeste waren er bij na overval op Delhaize. Ze zagen de gruwel en moesten de zaak onderzoeken met Christiaan B die door de gangen liep.

"Er waren drie sessies onder de personeelsleden. Maar we kregen ook ongeruste vragen van ex-rijkswachters van de toenmalige brigade Aalst, die na de hervorming niet langer bij de politie van Aalst werkten. We hebben hen daarom allemaal gecontacteerd om deze namiddag samen te komen", zegt Katrien Ottevaere van de politie van Aalst.

Het was niet de bedoeling om mensen te verhoren of bijkomende verklaringen te bekomen in het kader van het onderzoek, dat nog steeds loopt. "In de uitnodigingsbrief stond duidelijk dat het om een informeel moment ging, om emoties te delen."

"Het was een interne aangelegenheid, geleid door de sociale diensten van de politie", besluit Ottevaere. "Dit zijn mensen die destijds geschoten hebben of beschoten zijn. Tweeëndertig jaar geleden bestond zo'n dienst nog niet."

