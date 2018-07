Oud-burgemeester Bilzen veroordeeld voor sluiten kaasfabriek

IB

06 juli 2018

06u00

Bron: Belga

0

De voormalige burgemeester van Bilzen, Johan Sauwens, is door het hof van beroep in Brussel veroordeeld voor de sluiting van een kaasfabriek in 2007.