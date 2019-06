Osteopaat veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel: “Patiënt ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen geneeswijzen” Stéphanie Romans

20 juni 2019

14u22 1 Osteopaat Christopher R. (57) is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor de behandeling van een meisje (14) dat stierf aan TBC. De rechtbank vindt dat hij sterker had moeten aandringen bij de ouders van de zieke Liana om naar het ziekenhuis te gaan.

Familieleden barstten in tranen uit terwijl de Brusselse rechtbank het vonnis van osteopaat Christopher R. voorlas. Een schuldigverklaring en dan nog eens twee jaar cel, weliswaar met uitstel, was duidelijk meer dan waar ze op gehoopt hadden.

Het vonnis van de rechtbank was zowat een kopie van de vordering van het parket Halle-Vilvoorde. Die achtte de osteopaat uit Beersel verantwoordelijk voor de dood van Liana (14), de pleegdochter van een gezin uit Herzele. De tiener stierf op 18 mei 2015 aan de gevolgen van tuberculose, nadat ze maandenlang in behandeling was bij osteopaat R.

Twee huisartsen schreven haar antibiotica voor tegen een luchtweginfectie. Ze verwezen haar ook door naar het ziekenhuis voor een röntgenfoto. Toch ging Liana niet naar het ziekenhuis. Omdat het meisje ondanks de antibiotica ziek bleef, namen haar pleegouders haar mee naar hun vertrouwde osteopaat Christopher R. Die behandelde haar met alternatieve middelen en beschouwde haar verslechterende symptomen als teken dat de behandeling werkte.

“U heeft handelingen gesteld die volgens de wet zijn voorbehouden voor geneesheren”, zei de rechtbankvoorzitster. “Dat heeft ernstige gevolgen gehad. U heeft haar fysieke integriteit ondergeschikt gemaakt aan pogingen om mensen te overtuigen van uw geneeswijze.”

De rechtbank vindt dat de osteopaat niet genoeg aandrong bij de ouders om Liana naar het ziekenhuis te brengen. “U heeft weliswaar voorgesteld in een mail aan de ouders voorgesteld om haar naar het ziekenhuis te brengen. Toen de vader terugschreef dat ze het nog even gingen aanzien, kwam daar geen antwoord meer op. U had toen harder moeten aandringen”, aldus de rechtbank.

Helemaal achterin de rechtszaal luisterde Mathieu Slegten (30) aandachtig naar het vonnis. Zijn moeder Brigitte stierf in 2008 op haar 40ste aan borstkanker, nadat ze jaren in behandeling was geweest bij dezelfde osteopaat. Hij diende naar aanleiding van het proces over Liana’s dood ook klacht in bij de politie. “Dit vonnis geeft me het gevoel dat dat de juiste beslissing was. Het gerecht onderzoekt eerst nog of de zaak intussen niet verjaard zijn.”

Advocaat van de osteopaat Jef Vermassen vindt het vonnis zeer discutabel. “Ze verwijten hem dat hij dingen heeft gedaan die een kinesist volgens de wet niet mag doen. Maar hij ís geen kinesist, hij is osteopaat. En de wet is voor kinesisten zeer onduidelijk. Mijn cliënt is het slachtoffer van een vage kaderwet, die het Parlement dringend eens concreet zou moeten maken.”

Vermassen en zijn cliënt bekijken nog of ze in hoger beroep gaan. Intussen mag Christopher R. wel nog osteopaat zijn. “Hij denkt niet aan stoppen”, zegt Vermassen. “En dat hoeft ook niet. Hij heeft geen beroepsverbod gekregen.”