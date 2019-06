Osteopaat schuldig aan dood van 14-jarig meisje na alternatieve behandeling SRB

20 juni 2019

09u11 2 Osteopaat Christopher R. (57) is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor de behandeling van een meisje (14) dat stierf aan TBC. De rechtbank vindt dat hij sterker had moeten aandringen bij de ouders van de zieke Liana om naar het ziekenhuis te gaan. “U heeft handelingen gesteld die volgens de wet zijn voorbehouden voor geneesheren”, zei de rechtbankvoorzitster. “Dat heeft ernstige gevolgen gehad. U heeft haar fysieke integriteit ondergeschikt gemaakt.”

De 14-jarige Liana overleed in mei 2015. De huisarts had haar twee maanden voordien antibiotica voorgeschreven en doorverwezen naar het ziekenhuis om longfoto’s te maken. Omdat de medicijnen niet hielpen, gingen de ouders met het meisje naar hun vaste osteopaat Christoper R. Die behandelde haar met alternatieve middelen. Toen haar symptomen erger werden, zei hij dat dat een teken was dat zijn behandeling aansloeg. “U heeft weliswaar voorgesteld om het meisje naar het ziekenhuis te brengen, maar toen de vader u in een mail vertelde dat ze het nog even gingen aanzien had u harder moeten aandringen op een ziekenhuisbezoek”, aldus de rechtbank.

De osteopaat krijgt twee jaar cel, volledig met uitstel, voor onopzettelijke doodslag en onwettige uitoefening van de geneeskunde. Hij moet ook een boete van 6.000 euro betalen. De ouders van het overleden hebben altijd gezegd dat ze R. niets verwijten.

Christopher R. heeft dertig dagen tijd om hoger beroep aan te tekenen.