Orphelia als categorie 3 op weg naar Ierland

Ophelia is vandaag uitgegroeid tot een orkaan van categorie drie op een schaal van vijf. Na de Azoren op een haar na te zijn gepasseerd is Ophelia nu op weg naar Ierland. Dat laat het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) weten. "Rukwinden tot 185 kilometer per uur. Dat is ongezien in dat deel van de Atlantische Oceaan", zegt VTM NIEUWS-weervrouw Jill Peeters op Twitter.