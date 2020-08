Exclusief voor abonnees Originele grondwet uit 1831 in erbarmelijke omstandigheden bewaard: “Het ligt te verstoffen in vestiairekast. Dat zegt alles” Dietert Bernaers

22 augustus 2020

04u40 26 Een grijze, wat stoffige, kartonnen doos in een vestiairekast: daar ligt de originele versie van onze Belgische Grondwet. "Dat zo'n belangrijk document in zulke erbarmelijke omstandigheden wordt bewaard, zegt veel over hoe wij met onze grondwettelijke vrijheden omspringen", zeggen historica Maartje van der Laak en grondwetspecialist Stefan Sottiaux, die de 'begraafplaats' onlangs herontdekten. "In landen waar de constitutie wordt tentoongesteld achter glas, zouden ze niet zo snel en met zo weinig protest een avondklok kunnen invoeren.”

Twee kapstokken, een waterverzachter en een Grondwet. Dit is niet het begin van een vergezochte mop, integendeel: het is veeleer om te huilen. We bevinden ons in één van de kantoren van de Kamer, het hart van onze parlementaire democratie, en wat we zien, is ontluisterend. De originele, handgeschreven versie van de Grondwet van 7 februari 1831 bevindt zich in een ordinaire vestiairekast. Weliswaar in een ingebouwde brandkoffer, maar toch.

