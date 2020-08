Originele Belgische Grondwet ligt helemaal niet te verstoffen volgens de Kamer, maar bevindt zich in “een zeer degelijke brandkast” AW

29 augustus 2020

13u23

Bron: VRT NWS 0 De Belgische Grondwet uit 1831 ligt helemaal niet te verstoffen in een vestiairekast, zo reageert Marc Van der Hulst, de secretaris-generaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij VRT NWS. Historica Maartje van der Laak en grondwetspecialist Stefan Sottiaux toonden eerder aan onze redactie dat het document in “erbarmelijke omstandigheden” wordt bewaard.

Maar daar is volgens Van der Hulst niets van aan. Volgens hem bevindt het boekdeel met de originele Grondwet van 1831 zich in een “zeer degelijke brandkast”. Bovendien is de grijze kartonnen doos waarin de Grondwet ligt, een speciale zuurvrije doos. “De combinatie van de brandkast en de conservatiedoos houdt het boekdeel met de originele Grondwet perfect stofvrij.”

Lees ook:

Originele grondwet uit 1831 in erbarmelijke omstandigheden bewaard: “Grondwet ligt te verstoffen in vestiairekast. Dat zegt alles” (+)