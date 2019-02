Organisatrice lezing Francken dient klacht in tegen burgemeester Verviers SPS

26 februari 2019

21u39

Bron: Belga 0 De organisatrice van de lezing van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) vorige week in Verviers, die werd afgelast door een manifestatie, heeft een klacht ingediend tegen burgemeester Muriel Targnion (PS). Dat meldden de advocaten van de organisatrice, Valéria Appeltans. Zij is "tekortgeschoten in haar verplichting om de veiligheid van Theo Francken te verzekeren", klinkt het.

Volgens de advocaten van Appeltans gaat de klacht over "feiten van samenspanning van ambtenaren, bendevorming, corruptie, publieke beledigingen en belangenneming". Targnion "is tekortgeschoten in haar verplichting om de veiligheid van Theo Francken, ex-staatssecretaris van Asiel en Migratie, en personen die naar zijn boekvoorstelling kwamen, te verzekeren", luidt het. "Bovendien heeft ze hen publiekelijk beledigd en heeft ze zich aangesloten bij de onruststokers en de openbare orde verstoord." Daarnaast wijzen ze erop dat de PS-burgemeester bepaalde deelnemers van de lezing als "extremistische idioten" bestempelde in een interview.