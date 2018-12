Organisatoren ‘Mars tegen Marrakesh’ vechten verbod aan bij Raad van State kv

14 december 2018

16u49 0 De organisaties die aanstaande zondag de Mars tegen Marrakesh in Brussel willen organiseren, starten een spoedprocedure op bij de Raad van State tegen het verbod dat werd opgelegd door het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Dat deelt de jongerenafdeling van het Vlaams Belang mee.

De ‘Mars tegen Marrakesh’ wordt georganiseerd door studentenverenigingen KVHV en NSV, de extreemrechtse jongerenorganisatie Schild en Vrienden, de nationalistische organisatie Voorpost en Vlaams Belang Jongeren.

Woensdag beslisten de Brusselse burgemeester Philippe Close en Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de Mars tegen Marrakesh niet mocht doorgaan. “Er kan geen sprake zijn van een bruine mars in Brussel”, klonk het toen. Het verbod werd uitgevaardigd voor het hele Brussels gewest. Vandaag werd dat besluit schriftelijk gepubliceerd.

Volgens Filip Brusselmans, praeses van het Antwerpse KVHV, werd de mars echter verboden uit politieke overwegingen en is er voor die beslissing geen wettelijke basis. Via zijn advocaat startte hij vandaag een spoedprocedure op bij de Raad van State. De uitspraak wordt vandaag of morgen verwacht.