Organisator WK-dorp Kortrijk voor duizenden euro's opgelicht met drankjetons van zeven eurocent Joyce Mesdag

01 juli 2018

21u04

Bron: eigen berichtgeving 192 Er is voor 8.000 euro aan valse jetons ingeruild op het WK-dorp op het Schouwburgplein in Kortrijk afgelopen donderdag. Een streep door de rekening van organisator Kurt Goethals, die het bij het gratis evenement vooral moet hebben van de drankverkoop. "Hier ben ik echt niet goed van", zegt hij.

Het overgrote deel van de jetons waar bezoekers op het WK-dorp op het Schouwburgplein hun drank mee kunnen betalen, zijn gepersonaliseerde jetons, met een logo erop. "Maar we hadden er wat te weinig laten maken", legt Kurt Goethals uit. "We hebben die dan maar aangevuld met eenvoudige jetons. Op de eerste wedstrijd moet het enkele mensen met slechte bedoelingen opgevallen zijn dat je ook met 'basic' jetons kon betalen. Op Bol.com kan je dergelijke standaard jetons per 500 stuks aankopen, aan 7 cent per stuk. Er is een miniem verschil tussen onze jetons, die 2 euro kosten, en dat bepaald type jetons dat Bol.com aanbiedt, maar het verschil is zo klein dat de mensen aan de bar er snel over kijken."

Op de tweede wedstrijd van de Duivels kwamen er al enkele van die 'valse' jetons in roulatie. "Maar bij elk evenement heb je altijd een kleine foutmarge, dus we maakten ons nog niet meteen al te veel zorgen", zegt Goethals. "Bij de derde match afgelopen donderdag is de bom echter helemaal ontploft. Er is voor zo'n 8.000 euro aan drank ingewisseld met valse jetons." Dat kan niet aan één of twee mensen liggen met slechte bedoelingen. "Er moeten meerdere mensen een handeltje in jetons opgestart zijn", zegt Goethals. "Ze kopen grote hoeveelheden jetons aan via Bol.com, en verkopen ze dan op het evenement aan pakweg de helft van de prijs. Gemakkelijk verdiend natuurlijk, maar wel op onze kap."

Razend

Dit is een ramp voor de organisatie. "Het volledig evenement is gratis, we moeten het dus echt wel van onze drankverkoop hebben om uit de kosten te raken. Een evenement als dit organiseren, houdt een groot risico in: er zijn immers maar drie wedstrijden waar je vooraf zeker van bent, van zodra het slecht weer is op het verkeerde moment, ben je die wedstrijd al 'kwijt'. Wij hebben heel veel geïnvesteerd om dit te organiseren, zo'n 80.000 euro. En dan ben je in één klap enkele duizenden euro's kwijt."

Een zware dobber was dit, voor Goethals. "Ik ben echt rázend geweest. Maar we moeten vooral oplossingen zoeken, nu. De standaardjetons, die waar ons logo niet op staat en die dus gemakkelijk verward kunnen worden met de valse jetons, zullen éénmalig kunnen ingeruild worden. Dat kan morgen voor de wedstrijd, van 18.00 uur tot 19.30 uur. "

Politie extra waakzaam

"We hebben de politie gevraagd om bij de volgende wedstrijd extra waakzaam te zijn, mochten ze mensen met een grote zak jetons opmerken", klinkt het nog. "We hebben hen daarnaast ook gevraagd via Bol.com te achterhalen welke mensen uit de regio recent dergelijke jetons hebben gekocht. Ik zou er in hun plaats alvast niet gerust op zijn."