Organisator klimaatmars: “Kritische massa mag niet meer genegeerd worden” kg

23 januari 2019

14u32

Bron: Belga 0 De organisatoren van de klimaatmars van Rise for Climate van aanstaande zondag in Brussel hebben op een persconferentie hun eisen en doelstelling verduidelijkt. "De kritische massa mag niet meer genegeerd worden", was hun boodschap.

"Het is geen strijd meer van links, rechts of centrum, wij zijn de laatste generatie die nog de kans heeft om te vechten tegen de klimaatverandering. We kunnen niet accepteren dat de volgende generatie gegijzeld wordt", stellen de organisatoren.



Hun mars richt zich rechtstreeks naar alle politici, zowel op Europees als nationaal vlak. Rise for Climate ziet een financieel klimaatpact op Europees niveau, van 1.000 miljard euro per jaar, als meest logische oplossing voor de ecologische transitie. "We willen dat het thema actueel en in het nieuws blijft. We blijven als burgers optreden om zo de politiek onder druk te zetten", benadrukken de organisatoren.

Extra openbaar vervoer

Op Facebook geven 23.000 mensen aan naar de klimaatmars te komen en 73.000 mensen tonen interesse. Om die toestroom op te vangen, zet de NMBS 36 extra treinen in en zullen de metro's van de MIVB aan een hogere frequentie rijden.



De klimaatmars start om 14 uur aan het Noordstation en trekt nadien door Brussel naar het Luxemburgplein aan het Europees Parlement.

