Organisaties vragen versoepeling van regels voor ongetrouwde, binationale koppels

31 augustus 2020

12u15

Bron: Belga 0 De collectieven ‘Love Is Not Tourism Belgium’ en ‘Belgians separated from loved ones by travel bans’ vragen aan de federale regering een versoepeling van de regels voor ongetrouwde, binationale koppels. Ze vragen ook alternatieve mogelijkheden voor visumaanvragen voor partners van Belgen die omwille van verschillende redenen niet tot de Belgische ambassade in hun land van residentie kunnen geraken.

De organisaties beseffen naar eigen zeggen dat door de Covid-19-pandemie het sluiten van de internationale grenzen noodzakelijk is. Op 20 augustus kondigde de Belgische Veiligheidsraad aan dat het vanaf 1 september toegestaan is aan ongetrouwde binationale koppels om de grenzen over te steken om bij elkaar te zijn.

Toch zijn de collectieven "ontgoocheld door de strenge voorwaarden die hieraan gekoppeld zijn".

"Om in aanmerking te komen, moet men immers het 'duurzame' karakter van de relatie kunnen aantonen. De 'duurzaamheid' van een relatie wordt gedefinieerd als minstens voor 1 jaar onophoudelijk samengewoond hebben, samen een kind hebben, of aantonen dat er sprake is van een intieme relatie van ten minste 2 jaar, met minimaal 3 bezoeken met een minimale totale duur van 45 dagen", schrijven de organisaties maandag in een open brief aan de regering.

“Arbitrair en discriminerend”

De collectieven vinden deze regels "arbitrair en discriminerend". "De duurzaamheid en de ernst van een relatie is niet afhankelijk van de lengte: alle serieuze relaties beginnen met één maand. De regel dat men minimaal 45 dagen samen moet hebben doorgebracht, is discriminerend voor Belgen en hun partners die omwille van werk, studies of visumvereisten niet de mogelijkheid hebben gehad om zo lang ze wensten bij hun partner te zijn", luidt het.



De organisaties geloven dat er een oplossing bestaat die de belangen van de overheid vrijwaart om misbruik en een toename in infecties te voorkomen. "Het Deense model vereist een relatie van 3 maanden, het voorleggen van een negatieve COVID-19-test en twee weken in quarantaine. Dit model voorkomt verdere verspreiding van het virus. Daarnaast blijven de gewoonlijke visumvereisten van toepassing, waardoor misbruik voor migratiedoeleinden wordt voorkomen", benadrukken de organisaties.

