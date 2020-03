Organisaties van amateurkunsten en freelancers gaan creatief om met 50.000 afgelaste activiteiten PVZ

"Maar liefst 50.000 activiteiten in de amateurkunsten en het sociaal-cultureel werk werden al afgelast omwille van de coronamaatregelen. 1,5 miljoen Vlamingen kunnen de komende weken niet participeren aan hun geliefde verenigingsleven. Een aderlating op vele fronten, maar deze organisaties, met hun duizenden vrijwilligers tonen zich nu van hun creatiefste kant. Ze leggen zich toe op mondmaskers naaien, brieven schrijven aan ouderen, online repetities en kunstwedstrijden of pretpakketten voor ouders en kinderen." Dat stelt De Federatie, de bond van samenwerkende sociaal- culturele organisaties, zondag in een persbericht.

Bond zonder Naam roept om op virale kaarten te versturen, lokale afdelingen van Femma, Ferm en vele anderen naaien de klok rond mondmaskers, leden van ouderenorganisaties zoals OKRA en de Vlaamse Actieve Senioren schrijven massaal brieven naar ouderen, dansverenigingen bieden online danslessen aan en de online workshops en webinars schieten als paddenstoelen uit de grond om mensen te verbinden.

"Tot aan de paasvakantie zijn er al 50.000 activiteiten afgelast, waardoor 1,5 miljoen Vlamingen niet kunnen deelnemen aan hun vrijetijdsbesteding. De financiële kost die dit voor onze sectoren met zich meebrengt, zal aanzienlijk zijn. Onze organisaties halen gemiddeld een vierde van hun inkomsten uit het aanbod van activiteiten," zegt Ellen De Boeck, directeur van De Federatie sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. Bovendien zien de duizenden freelancers die in onze sectoren dagelijks actief zijn en de vele kleine en lokale verenigingen en artiesten een groot deel van hun inkomsten wegvallen.

Steunmaatregelen

De Vlaamse en federale regeringen kondigden al een reeks steunmaatregelen aan voor organisaties en zelfstandigen die een omzetverlies ervaren. Tegelijk wordt er flexibiliteit aan de dag gelegd in verband met subsidieverplichtingen en administratieve deadlines en roemde minister-president Jambon deze sectoren vrijdag in een persbericht nog om "de belangrijke rol die ze opnemen in de samenleving".

"We zijn blij met de uitspraken van onze minister van Cultuur", zegt Ellen De Boeck. "Samen met hem brengen we zo goed mogelijk de impact op onze sectoren in kaart. Natuurlijk gaat ons hart nu vooral uit naar de zorgsector, maar op momenten als deze blijkt nog maar eens hoe sterk de honderdduizenden jaarlijkse initiatieven van onze organisaties deel uitmaken van het dagelijkse leven van miljoenen mensen. We hopen na de crisis op de nodige overheidssteun te kunnen rekenen om die waardevolle rol te kunnen blijven waarmaken", concludeert Ellen De Boeck.