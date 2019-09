Organisaties lanceren nieuwe campagne rond zelfmoordpreventie ttr

06 september 2019

14u02

Bron: belga 1 binnenland Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) gaan op 10 september, de Werelddag Suïcidepreventie, op verschillende plaatsen pins en kaartjes uitdelen. Met het initiatief willen ze het taboe op praten over zelfmoord doorbreken, melden ze in een mededeling.

De actie is een gezamenlijk initiatief van het VLESP, het CPZ en hun Franstalige zusterorganisaties, het Centre de Prévention du Suicide (CPS) en Un pas dans l' impasse.

"België is wereldwijd één van de koplopers wat betreft suïcide. Het Belgische suïcidecijfer is liefst anderhalve keer groter dan het wereldwijde gemiddelde. Bijna iedereen wordt ooit geconfronteerd met een zelfdoding of zelfmoordpoging in zijn of haar omgeving en toch blijft praten over zelfmoord een taboe", luidt het.

Door het uitdelen van pins en kaartjes willen de organisaties iedereen sensibiliseren om aandacht te hebben voor elkaar en hulp te bieden indien nodig. "Iedereen kan immers een rol spelen in de preventie van zelfdoding."

De actie op 10 september vindt onder meer plaats in de omgeving van de stations Brussel-Noord, Antwerpen-Centraal en Gent-Sint-Pieters en aan het Muntplein in Brussel.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.