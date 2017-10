Organisatie Winterland blijft niet bij de pakken zitten na zware brand in opslagplaats: "Het gaat gewoon door" "Mogelijk asbestgevaar. Hou ramen en deuren gesloten" Marco Mariotti

10u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Marco Mariotti De brandweerkorpsen in Limburg blussen vanochtend nog steeds na op de Corda Campus waar gisteren brand uitbrak. Intussen werd duidelijk dat de gigantische loods volledig in de vlammen opging en deels gebruikt werd als opslagplaats van de stad Hasselt. "Een heel aantal spullen van Winterland staan er in opgeborgen", klinkt het. Er is mogelijk asbestgevaar.

Of het event in december in het gedrang komt, was niet meteen bekend, maar de organisatie heeft ondertussen gereageerd op Facebook: "Brand in onze opslagruimte heeft afgelopen nacht een groot deel van onze decoratie verwoest. Maar het sterke Winterlandteam blijft niet bij de pakken zitten. De tiende editie van Winterland zal zijn deuren openen zoals voorzien! Van 18 november tot 7 januari 2018." Vermoedelijk bleven minstens de houten chalets en heel wat decoratie in de brand. "We bekijken momenteel over wat het allemaal exact gaat." De stad communiceert later op de dag.

Ook de Kringloopwinkel gebruikte het gebouw als opslagruimte. Over de exacte oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Aangezien het om een oud Philips-gebouw gaat, is de kans op aanwezigheid van asbest zeer groot. Een gespecialiseerd team doet metingen. Voorlopig wordt nog steeds gevraagd aan de omliggende bewoners om ramen en deuren gesloten te houden.







De brand brak gisteren rond 22u15 uit op de Corda Campus in één van de voormalige Philips-gebouwen. Het inferno aan de Kempische Steenweg (N74) ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. De rookpluim dreef richting Kiewit (Hasselt) en Zonhoven. De stad Hasselt riep bewoners in de brede omgeving op ramen en deuren gesloten te houden, en ook ventilatiesystemen uit te schakelen. Alle brandweerkorpsen uit de omgeving waren opgeroepen.

Rond 0.45 uur afgelopen nacht meldde de stad Hasselt via haar website dat de brand onder controle was. De brandweer bleef wel ter plaatse om na te blussen. Er is geen melding van gewonden. Twee opslagplaatsen zijn volledig uitgebrand.

