Organisatie golftoernooi blundert met prijzengeld: 130.000 euro gaat naar verkeerde man kg

09 augustus 2018

15u06

Bron: AD.nl, ANP, BBC 0 Tommy Fleetwood heeft meer dan 150.000 dollar, zo'n 130.000 euro, aan prijzengeld ontvangen van de Britse Open. Het geld werd echter niet overgemaakt naar de golfer Tommy Fleetwood die vorige maand als twaalfde eindigde op de banen van Carnoustie, maar naar een 58-jarige man met dezelfde naam die werkzaam is als caddie op een golfbaan in Florida.

De Amerikaan ontdekte het prijzengeld per toeval, toen hij zijn bankrekening controleerde via zijn telefoon. Een vriend was bij hem en zwierde prompt een foto op Twitter.

No joke, a friend received Tommy Fleetwood's Open Championship winnings in his bank account last weekend!! They have the same name and he was a PGA pro but still, how does this happen? Didn't believe him until I saw it...good thing he is an honest guy! pic.twitter.com/bE534xfYDV #Break30 Golf Short Game School(@ GregThornerGolf) link

De man vertelde aan persbureau Reuters dat hij al geprobeerd had contact te zoeken met zijn naamgenoot, de nummer elf van de wereld, om hem gerust te stellen dat het geld teruggestort zou worden. "Het was een eerlijke vergissing", vertelde caddie Fleetwood, die met stomheid geslagen was over de aandacht die hij plots had gekregen. "Ik wilde eerder deelnemen aan hun senior tour, dus daarom beschikten ze over mijn bankgegevens."

Ook de Britse Fleetwood kon ermee lachen, meldt BBC. "[De organisatie] ontfermt er zich over en ik ben er zeker van dat ze zich er vrij slecht over voelen. Het is een grappig verhaal."

De Europese Tour, de organisatie die de betaling had gedaan, heeft de vergissing bevestigd en excuseerde zich bij alle betrokkenen. De organisatie stelt alles in het werk om de fout recht te zetten.