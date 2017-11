Organisatie achter conservatief-islamitische lezingen krijgt Vlaamse subsidies: regering wil onderzoek TT

Bron: Belga 0 Nieuwsuur Ali Houri tijdens de lezing in Genk. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) laat een onderzoek uitvoeren naar de vzw VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims). Die koepelorganisatie is verantwoordelijk voor de lezingenreeks met moslimprediker Ali Houri die de voorbije dagen nogal wat stof deed opwaaien en blijkt Vlaamse subsidies te krijgen.

De uitkomst van dat onderzoek kan een impact hebben op de verdere subsidiëring van de vzw, zo antwoordde de Open Vld-minister vandaag in het parlement op vraag van Vlaams Belang-parlementslid Anke Van dermeersch.

De conservatief-islamitische prediker Ali Houri kwam de voorbije dagen in het oog van de storm terecht door een uitzending van het Nederlandse programma 'Nieuwsuur', dat aanwezig was op een lezing van de man in het stadhuis van Genk. Er was te zien hoe mannen en vrouwen apart moesten zitten en aan de aanwezigen werd onder meer verteld dat ze niet meer naar muziek mochten luisteren omdat dat een zonde is. De Nederlandse prediker blijkt echter ook elders in Vlaanderen, onder meer in Antwerpen, actief te zijn.

"Dit roept vragen op"

Naast de prediker zelf, komt nu ook de organisator achter de lezingenreeks, de vzw VOEM, in het vizier. Die erkende koepelorganisatie krijgt namelijk ook Vlaamse subsidies. Gatz laat nu een onderzoek uitvoeren naar wat er fout is gelopen. "Wat nu is gebeurd, roept inderdaad vragen op", zei hij in het parlement.

De Open Vld-minister wil niet vooruitlopen op het resultaat van dat onderzoek, maar het is wel duidelijk dat het resultaat een impact kan hebben op de verdere subsidiëring van de vzw.

Gatz wijst er wel op dat de vzw tot nog toe goed heeft gewerkt. "Ik wil die mensen wel een eerlijke kans geven. Van een vereniging die tot nu toe een goede tot relatief goede beoordeling heeft gekregen, wil ik nu haar uitleg horen. Er bestaat ook zoiets als het recht op verdediging. Waarom wist zij niet dat bepaalde van haar afdelingen dergelijke activiteiten organiseren? Dat is de hamvraag."

BELGA Vlaams minister Sven Gatz (Open Vld).