Orde van dierenartsen waarschuwt voor dierenarts-van-wacht.be: “Pas op voor deze bedrieglijke site” Dirk Selis

23 december 2019

Voorzitter dr. Theo Borgers van de Orde van Dierenartsen is niet te spreken over de website www.dierenarts-van-wacht.be. "Het regent klachten over die website bij de Orde van Dierenartsen. Het is al zeker geen initiatief van ons, noch verlenen wij hier onze medewerking aan. De dienst die de website aanbiedt via betaaltelefoon is te duur en de service laat te wensen over."

Wanneer jouw huisdier tijdens de komende feestdagen plots ziek wordt, wil je zo snel als mogelijk een dierenarts over de vloer. Maar wie is nu weer van wacht? Google even en de kans is groot dat u op www.dierenarts-van-wacht.be terechtkomt. Het nummer 0904-69 005 kost je wel 2 euro per minuut. “Deze website, die beweert steeds paraat te staan om mensen te helpen een dierenarts van wacht te vinden in de buurt van zijn gemeente, is een bedrieglijke site, waarbij het de bedoeling is de diereneigenaar zo lang mogelijk aan het lijntje te houden. Wat dan weer wordt gevolgd door een abnormaal hoge telefoonrekening”, waarschuwt dr. Theo Borgers, voorzitter van de Orde der Dierenartsen. “Alhoewel er op de site beweerd wordt dat deze dierenartsen ofwel actief zijn als dierenarts van wacht in hun regio ofwel aangegeven hebben beschikbaar te zijn op dat moment voor noodgevallen en/of spoedgevallen, zijn deze dierenartsen hier helemaal niet van op de hoogte. Ook de regio of de diersoort die de opgegeven dierenarts behandelt, beantwoorden soms helemaal niet aan de vraag van de diereneigenaar”.

Interactieve databank

“Onze medewerkers verzamelen elke dag opnieuw de gegevens van de dierenarts van wacht en de wachtdienst voor dierenartsen in elke regio”, verdedigt de eigenaar van de website en voormalig dierenarts Neil Steleman zich. “Hiervoor contacteren we dagelijks verschillende dierenartsen, maar we beschikken ook over een eigen interactieve databank waarin dierenartsen kunnen aangeven of ze al dan niet bereikbaar zijn. Daarnaast verzamelen we via verschillende media dagelijks de gegevens van elke dierenarts van wacht. Dat we daar een financiële vergoeding voor vragen aan de hand van een betaallijn, lijkt me dan ook niet meer dan normaal. Voor wat hoort, wat. Dat staat ook duidelijk op de website vermeld. Niets aan de hand en zuiver wettelijk.”

“Wij hebben er niet om gevraagd en zijn er niet mee gediend”, vertelt dr. Theo Borgers. “Wij raden de mensen ook aan er geen beroep op te doen. Of de Orde verdere stappen gaat ondernemen? We hebben klacht neergelegd tegen onbekenden. Als de integriteit van onze organisatie onder vuur komt, moeten wij ons verdedigen. Mensen die slachtoffer zijn van deze bedrieglijke praktijk worden gevraagd dit te melden op info@ordederdierenartsen.be.”

Dodelijk gif

Neil Steleman is alleszins geen onbekende voor het gerecht. De Gentse strafrechter heeft de toenmalige dierenarts Neil Steleman en zijn drie kompanen in 2009 voor een reeks diefstallen tot werkstraffen veroordeeld. De zaak ging aan het rollen toen Steleman in februari 2008 de pers bijeenriep om melding te maken van een diefstal bij hem thuis. Daar was volgens hem een bijzonder dodelijk gif gestolen dat bedoeld was voor vee. Wat later bleek dat Steleman zelf diefstallen had gepleegd. Samen met de medebeklaagden had hij onder meer echografietoestellen voor paarden gestolen bij de Universiteit Gent. Ze maakten ook een draagbaar radiografisch toestel ter waarde van 60.000 euro buit. Steleman zelf kreeg van de rechter 200 uren werkstraf, waarvan de helft met uitstel. Voor zijn kompanen lag de strafmaat tussen 60 en 200 uren werkstraf.