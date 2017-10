Orde der Artsen niet blij met online consultatie: "Diagnose op afstand is niet mogelijk" ib

05u45

Bron: Belga 1 thinkstock Via het online platform Vividoctor kunnen mensen sinds enkele weken op virtuele consultatie bij een arts. Volgens oprichter Sidar Ok is de online consultatie de toekomst. Maar de Orde der Artsen is "heel duidelijk tegen" het project. Ook over de wettelijkheid bestaat nog onduidelijkheid.

Wie zich registreert op Vividoctor kan via de app contact leggen met een online arts. De Orde van Artsen is "heel duidelijk tegen" het project. "Het is simpel: een diagnose op afstand is niet mogelijk", zegt voorzitter ­Michel Deneyer.

"Conservatieve reactie"

Ok is het niet eens met die visie. "In veel gevallen verwijzen onze artsen door naar een fysieke consultatie", zegt Ok. "Dit is gewoon een typisch conservatieve reactie van de Orde. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat consultatie op afstand meer risico's inhoudt."

Legaal

Bovendien moet nog uitgemaakt worden of Vividoctor wel legaal is. De consultaties - 19,99 euro voor een huisartsenconsultatie, 24,90 of 39,90 euro voor een psychotherapeutisch gesprek - worden niet terugbetaald. Op het kabinet van bevoegd minister De Block wordt de wettelijkheid van het platform bekeken.