Oranje, rood of toch nog geel? Onderwijswereld overlegt morgen met experts over kleurcode voor nieuw schooljaar SVM

13 augustus 2020

15u25

Bron: Belga 4 Met welke kleurcode start het nieuwe schooljaar? In elk geval niet met groen, zoveel is zeker nu de coronacijfers weer stijgen in ons land. Morgen zitten vertegenwoordigers van de onderwijswereld en de experts van de GEES (de groep van experts die belast is met de exitstrategie) vanaf 15 uur samen om te bepalen hoe de eerste dagen van het nieuwe schooljaar eruit zullen zien.



Velen in de onderwijswereld zijn ongerust dat het oranje of rood wordt. Het gele scenario, waar minister Ben Weyts (N-VA) eind juni nog van uitging, lijkt nu compleet achterhaald. Veel wijst vandaag op een code oranje-scenario, wat betekent dat middelbare scholieren slechts om de week fysiek naar school zouden kunnen. Lagere schoolkinderen kunnen altijd naar school.



Ter herinnering: in de draaiboeken die onze scholen sinds juni hebben klaarliggen, wordt gewerkt met kleurcodes: groen, geel, oranje en rood. Voor kleuters en kinderen uit de lagere school maken die weinig verschil. Zij worden in elk scenario in de klas verwacht. Anders is dat voor wie in het middelbaar zit.

Eén op de twee weken

In het gele scenario mogen die leerlingen vier van de vijf dagen op school zijn. Bij oranje of rood daalt dat naar één week op de twee. De rest wordt aangevuld met het inmiddels gekende afstandsonderwijs. Maar iedereen in de onderwijswereld is het erover eens dat lessen op school veruit te verkiezen zijn boven dat afstandsonderwijs.



"We zullen op het overleg met de minister nog heel wat vragen formuleren. We willen bijvoorbeeld de evolutie tijdens de zomervakantie bekijken. Daarnaast willen we ook meer uitleg omtrent de toepassing van de kleurcodes en de omgang met lokale lockdownmaatregelen", zegt Mariane Coopman als algemeen secretaris van het Christelijke Onderwijzersverbond (COV).

“Structurele methodiek”

“We moeten een structurele methodiek vastleggen over welke kleurcode wanneer van toepassing is en door wie dat wordt beslist", zegt Marnix Heyndrickx van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA). "Die aanpak is nodig om de nodige stabiliteit te garanderen.”

"De draaiboeken zijn afgeklopt op basis van de virologische inzichten die eind juni voorhanden waren", zegt Nancy Libert van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD). " We moeten op het overleg bekijken welke eventuele bijkomende inzichten er zijn en kijken of de draaiboeken op bepaalde punten niet moeten aangepast worden, met bijvoorbeeld strengere regels rond mondmaskers in het middelbaar onderwijs."

“Specifieke aandacht voor praktijklessen”

"Wij zullen er als onderwijskoepel op het overleg voor pleiten om leerkrachten en leerlingen maximaal op school te laten starten. Uiteraard moet dat in veilige omstandigheden gebeuren, maar daar hebben de scholen sinds vorig schooljaar heel wat ervaring mee", zegt Patriek Delbaere als directeur van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG).

"We gaan specifiek aandacht vragen voor de praktijklessen voor TSO- en BSO-leerlingen, voor het buitengewoon onderwijs en voor de overgangsjaren (bijvoorbeeld de overstap van basis naar middelbaar, red.). Ook de academies en het volwassenenonderwijs moeten veilig kunnen heropstarten. Onze besturen en directies vragen een duidelijke en eenduidige communicatie, zodat ze hun schooljaar kunnen voorbereiden en hierover kunnen communiceren met hun personeel, leerlingen en ouders.”

